ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำตรังน้ำยังท่วมสูงต้องใช้เรือช่วยส่งอาหาร

ตรัง - ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำตรัง ทั้ง อ.เมือง และ อ.กันตัง ยังมีน้ำท่วมสูงบางจุดลึกถึง 4 เมตร ต้องใช้เรือส่งอาหาร เพราะหลายหลังไม่อพยพยอมอยู่บนชั้น 2 แต่ภาพรวมส่วนใหญ่น้ำเริ่มลดลงในบางอำเภอแล้ว
วันนี้ (27 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรัง พบว่า พื้นที่อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา อำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ บางพื้นที่ยังถูกน้ำท่วมสูง ขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังถูกน้ำท่วมขังอยู่นับ 10,000 ไร่ ทำราษฎรเดือดร้อนหนัก
โดยที่ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง ทั้งหมู่ที่ 1,2,3,4,5 และ 6 ถนน 4 สายรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 100 ครัวเรือน ระดับน้ำสูง 1-3 เมตร โดยเฉพาะหมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านท่าจีนริเวอร์ไซด์ และบ้านใต้ ชาวบ้านประมาณ 50 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน ต้องนำรถไปไว้ริมถนน สิ่งของบางอย่างขนไม่ทันต้องปล่อยจมน้ำ เช่น รถ จยย. ถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทางประมาณ 1 กม. และบางจุดมีน้ำท่วมสูงถึง 4 เมตร
ทั้งนี้ บ้านส่วนใหญ่ยกสูงหนีน้ำ เป็นบ้าน 2 ชั้น จึงต้องมีชาวบ้านอาสาช่วยเหลือนำเรือรับส่งอาหารกล่อง รวมทั้งน้ำดื่ม เทียนไข ไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านทุกมื้อ โดยน้ำท่วมสูงมา 4 วันแล้ว ระดับน้ำยังไม่ลด เจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายมิเตอร์ไฟฟ้ายกติดตั้งให้สูงขึ้นหนีน้ำสูง กลัวไฟช็อตชาวบ้าน ส่วนที่วัดใหม่ท่าจีน ก็ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 3 เมตร พระ 1 รูปที่จำวัดอยู่วัด ต้องอพยพตัวเองไปจำวัดที่วัดประสิทธิชัย หรือวัดท่าจีน ซึ่งก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน
เช่นเดียวกับชาวบ้านหมู่บ้านอื่นๆ ขณะนี้ก็ต้องอพยพมาอยู่ที่สูงเช่นกัน โดยชาวบ้านระบุปริมาณน้ำมากในรอบ 5 ปี ส่วนที่วัดประสิทธิชัย หรือวัดท่าจีน พบว่า ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงชึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เปิดครัวจิตอาสาจังหวัดตรังช่วยผู้ประสบภัย เพื่อทำอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง บอกว่า สถานการณ์น้ำยังคงอยู่อีกระยะหนึ่ง ขึ้นอยู่กับปริมาณฝน จึงเปิดครัว เพื่อช่วยเหลือประชาชน หลังจากนี้จะประสานให้ทุกองค์กร หรือทุกหน่วยที่ทำอาหารแจกมาบูรณาการกัน เพื่อจัดระบบการแจกจ่ายให้ถึงประชาชนทุกครัวเรือน ไม่ให้มีใครตกหล่น และสั่งการให้ท้องถิ่นดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดตรัง มีจำนวน 9 อำเภอ 60 ตำบล 7 เทศบาล 33 ชุมชน 352 หมู่บ้าน รวมผู้เดือดร้อนกว่า 13,500 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยภาพรวมขณะนี้น้ำเริ่มลดลงในบางอำเภอ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติมากนัก เพราะฝนยังคงตกหนักเป็นระยะๆ จึงต้องเฝ้าระวังต่อไป ส่วนในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำก่อนลงสู่ทะเล คือ อำเภอเมืองตรัง และอำเภอกันตัง ปริมาณน้ำยังท่วมสูงมาก