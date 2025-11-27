น้ำท่วม หาดใหญ่ เริ่มคลี่คลาย ตร.เปิดเส้นทางให้รถวิ่งได้บางส่วน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สถานการณ์น้ำท่วม หาดใหญ่ ระดับน้ำลดแล้วบางจุด ตร.เปิดเส้นทางที่สัญจรได้ ตั้งแต่เวลา 08.00น. วันนี้ ( 27 พ.ย.)
.
วันนี้ (27 พ.ย.68) สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ โพสต์เฟซบุ๊ก ข้อมูลเส้นทางในพื้นที่ วันที่ 27 พ.ย. 68 เวลา 08.00 น. หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหาดใหญ่เริ่มคลี่คลาย โดยเปิดเส้นทางที่รถสามารถสัญจรไปมาได้ดังนี้
-เส้นกาญจนวนิชย์ ตั้งแต่ แยกคลองหวะ - เขตรอยต่อ สงขลา รถทุกชนิด ขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก ผ่านได้
- เส้น เพชรเกษม แยกคอหงส์ ถึงแยก 30 เมตรผ่านไม่ได้
-เส้นปุณกันท์ - เขตรอยต่อนาหม่อม รถผ่านได้
-เส้น ศรีภูวนารถ รถผ่านได้ ถึงบริเวณ แยกอู่ญี่ปุ่น
-เส้นทางศุภสารฯ รถ ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
-เส้น ธรรมนูญ จากแยกโคกนาว ผ่านได้ถึง ตัด 30 เมตร
-คลองเรียน2 รถ ผ่านได้
-เส้น30 เมตร รถผ่านไม่ได้