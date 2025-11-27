น้ำท่วมพัทลุง 5 อำเภอริมทะเลสาบสงขลายังอ่วมหนัก

พัทลุง - สถานการณ์น้ำท่วมพัทลุง 5 อำเภอริมทะเลสาบสงขลายังอ่วมหนัก ขณะที่ชาวมันนิต้องอพยพหนีออกจากป่าหลังเกิดดินถล่มใกล้ที่อยู่อาศัย
วันนี้ (27 พ.ย.) สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเริ่มเบาบางลง เช้านี้มีแสงแดดส่องลงมาบ้างแล้ว ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มส่งสัญญานที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์น้ำยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อ เนื่องจากน้ำในทะเลสาบสงขลาในส่วนของพื้นที่ จ.พัทลุง 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ควนขนุน อ.เมือง อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน ระดับน้ำยังคงวิกฤติ เนื่องจากมวลน้ำจาก 3 จังหวัดยังคงไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาก่อนระบายลงทะเลฝั่งอ่าวไทยอย่างช้า ๆ เนื่องจากมีน้ำทะเลหนุน
ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลสาบของ ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน, ต.ลำปำ ต.ชัยบุรี อ.เมือง, ต.หารโพธิ์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน, ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว และ ต.ฝาละมี ต.ปากพะยูน ต.ดอนประดู ต.เกาะหมาก ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จำนวนกว่า 1,000 ครอบครัวได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนท่วมสูง ต้องขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงมาไว้บนถนนเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งอพยพอาศัยในศูนย์พักพิงตามวัด โรงเรียน และมัสยิดหลายร้อยครอบครัว
ขณะที่ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน เป็นพื้นที่อยู่ในทะเลสาบ มีระดับน้ำท่วมสูง ถนนเส้นทางเข้าออกรถไม่สามารถสัญจรได้ เนื่องจากน้ำท่วมบนถนน 1-1.50 เมตร ต้องใช้รถใหญ่และเรือในการสัญจรเท่านั้น ทำให้การเข้าถึงช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก ชาวบ้านบางรายไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ น้ำจมเกือบถึงหลังคาบ้านต้องอพยพออกมาก่อน
ด้าน นายพยัค เพชรจำรัส ชาวบ้าน กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่หนักสุดในรอบหลายสิบปี ตอนปี 2548 และ 2553 น้ำไม่เยอะมากขนาดนี้ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายครอบครัวที่อยู่ภายในบ้าน ตนเองมีเรือหางยางที่พอจะเคลื่อนย้ายช่วยอพยพชาวบ้านแต่ก็ไม่ทัน เนื่องจากน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ด้าน นายโพยม โอสถพิสุทธิ์ นายกเทศบาลตำบลเกาะนาง อ.ปากพะยูน กล่าวว่า เบื้องต้นน้ำท่วมทั้งเกาะ ชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 3,000 ครอบครัว 80 เปอร์เซ็นต์ที่ต้องย้ายที่พักไปในที่ปลอดภัย ท้องถิ่นเองมีอุปกรณ์การช่วยเหลือและบุคลากรไม่เพียงพอ แม้จะดำเนินการเต็มที่แล้ว แต่มวลน้ำมันเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันแม้ฝนจะมีปริมาณที่ตกลงมาโปรย ๆ แต่ดินบนเทือกเขายังคงอุ้มน้ำไว้เยอะ และมีการสไลด์ลงมาต่อเนื่อง ที่บริเวณเขตรักษาพันสัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง ท้องที่บ้านโหล๊ะหาร ม.7 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ทำให้ชาวมันนิ จำนวน 39 คน ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมพัทลุง ที่อยู่ใกล้ ๆ ต้องเดินเท้าออกจากป่าอพยพออกมาด้านนอก เพื่อของความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ด้าน ปภ.พัทลุง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพัทลุง ล่าสุด น้ำท่วมพื้นที่อำเภอริมเมทอกเขาบบรทัดคลี่คลาย ขณะเดียวกันยังคงมีน้ำท่วมสูงอำเภอริมทะเลสาบ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 454,033 คน 188,480 ครัวเรือน 11 อำเภอ 65ตำบล 670 หมู่บ้าน 45 ชุมชน เสียชีวิต 4 ราย ขณะที่ยังมีผู้ประสบภัยอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 29 แห่ง จำนวน 2,319 คน