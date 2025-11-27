โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่งโรงพยาบาลสนามพร้อมทีมแพทย์ ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่งโรงพยาบาลสนามพร้อมทีมแพทย์ ลุยช่วยและดูแลรักษาผู้ป่วยจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมเปิดศูนย์รับบริจาค
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2568 ) นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์หัวใจ (ตึกสีเหลือง) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ทีมเจ้าหน้าที่ชุดแรกประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล ได้ออกเดินทางพร้อมยา เวชภัณฑ์ และชุดปฐมพยาบาล ที่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่กำลังฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร เดินทางไปสมทบโดยตรง เพื่อเสริมกำลังการให้บริการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน
นายแพทย์วีระศักดิ์ กล่าวว่า การจัดส่งบุคลากรและเวชภัณฑ์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เป็นไปตามคำขอของโรงพยาบาลหาดใหญ่และความตั้งใจของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่อ.หาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยทีมที่ส่งไปสนับสนุนด้านการแพทย์ในครั้งนี้ จะมีทีมโรงพยาบาลสนาม ที่สามารถลงไปดูแลผู้ป่วยได้ตามจุดต่างๆ ได้ตามที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มอบหมาย ซึ่งเราพร้อมในการดูแลรักษา เพราะในทีมจะมีทั้งแพทย์ พบาบาล เภสัช คนขับเรือและเรือยาง ที่ได้รับการสนับสนุนจากโบ๊ทลากูน สามารถเข้าไปยังจุดต่างๆ ได้
พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้เปิด ศูนย์รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้ประจำวันที่จำเป็น ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์หัวใจ โดยสิ่งของทั้งหมดจะถูกรวบรวมและส่งต่อไปยังจังหวัดภูเก็ต ก่อนลำเลียงไปยังพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568