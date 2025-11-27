ปัตตานีน้ำไม่ทันลด! มวลน้ำรอบใหม่สมทบเข้าท่วมเมืองระดับสูงกว่า 50 ซม.

ปัตตานี – จังหวัดปัตตานียังคงมีพายุฝนยังโหมกระหน่ำลงมาตลอดคืน โดยมีมวลน้ำรอบใหม่เข้าสบทบ ทำให้ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีมีน้ำท่วมสูงกว่า 50 ซม.
วันนี้ (27 พ.ย.) ตลอดคืนที่ผ่านมา จังหวัดปัตตานียังคงมีพายุฝนยังโหมกระหน่ำลงมา ซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าว่า ในช่วงกลางดึก ประมาณ 03.00 น. จะมีมวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาจากจังหวัดยะลาและจากพื้นที่น้ำท่วม ไหลเข้าสบทบกับน้ำในแม่น้ำปัตตานีที่ก่อนหน้าก็มีปริมาณมากจนล้นตลิ่งอยู่แล้ว เมื่อไหลมาสบทบทำให้น้ำได้ทะลักเข้าท่วมในเขตเทศบาลปัตตานีทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำ
ถนนเกือบทุกเส้นมีปริมาณน้ำสูง 30-50 เซนติเมตรขึ้นไป เฉพาะแถวถนนในเขตจะบังติกอก็มีระดับน้ำสูงกว่า 60 – 100 เซนติเมตรแล้ว ทำให้การสัญจรไปมาต้องเลือกเส้นถนนที่ยังพอสามารถขับผ่านได้เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนก็เลือกที่จะเดินเท้าลุยน้ำออกมาหาซื้อของกินกัน
ขณะที่สถานที่ราชการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองก็ถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลปัตตานี บริเวณตั้งแต่ถนนหน้าโรงพยาบาล จนรอบๆ ตึกของโรงพยาบาลน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงกลางดึก ทำให้การเดินทางเข้ามารักษาของประชาชนเป็นไปอย่างยากลำบาก อีกทั้งบริเวณที่ทำการของหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลก็มีระดับน้ำสูงเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องอาศัยรถยนต์สูงในการมาทำงานเท่านั้น
ขณะที่ถนนสายเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นเส้นทางเข้าตัวเมืองปัตตานีระยะทาง 3 กิโลเมตร ขณะนี้มีน้ำท่วมสูงและไหลเชี่ยว เจ้าหน้าที่จึงต้องประกาศห้ามรถเล็กสัญจรไปมาเด็ดขาด รถที่สูงเท่านั้นผ่านได้
โดยข้อมูลล่าสุด จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 อำเภอ 115 ตำบล 648 หมู่บ้าน 46 ชุมชน 114,620 ครัวเรือน มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 338,928 คน และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย