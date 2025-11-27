สตูลวิกฤตต่อเนื่องเมืองยังจม อ.ละงูน้ำสูงถึงอก ด้าน ปภ.เตือนระวังดินถล่ม 26–29 พ.ย.นี้

สตูล – สตูลวิกฤตต่อเนื่อง เขตชุมชนในเมืองสตูลยังคงมีน้ำท่วมขัง ขณะที่ อ.ละงู บางพื้นที่ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร จนท.ระดมกำลังช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ด้าน ปภ.เตือนเฝ้าระวังดินถล่ม 26–29 พ.ย.นี้
วันนี้ (27 พ.ย.) แม้ปริมาณฝนในจังหวัดสตูลจะเริ่มลดลง แต่สถานการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองยังไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ โดยหลายเส้นทางยังคงถูกน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะถนนสายหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองสตูล บริเวณสะพานคลองตายายระดับน้ำยังสูงจนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถข้ามผ่านได้ หลายคันติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำ ขณะที่รถยนต์ขนาดใหญ่แม้มีโอกาสลุยน้ำได้ แต่ยังต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ส่วนรถจักรยานยนต์จำเป็นต้องใช้ทักษะและความระมัดระวังสูงในการประคองรถฝ่าแนวน้ำเชี่ยวเพื่อเข้าไปทำธุระในพื้นที่ชั้นในของตัวเมือง
ภายในเขตชุมชนเมืองสตูล ตั้งแต่ย่านตลาดสด ชุมชนปานชูรำลึก ไปจนถึงชุมชนโคกพยอม ปริมาณน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บ้านเรือนจำนวนมากยังได้รับผลกระทบหนักจากภาวะน้ำท่วมขัง โดยในบางชุมชนที่ระดับน้ำยังสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าช็อต
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละงู ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ยังอยู่ในภาวะวิกฤตรุนแรง หลายจุดมีระดับน้ำสูงถึงระดับอก การสัญจรด้วยรถทุกชนิดแทบเป็นไปไม่ได้ ทำให้หลายชุมชนถูกตัดขาดจากถนนสายหลักโดยสมบูรณ์
หน่วย นรภ.ทร.เกาะหลีเป๊ะ พร้อมด้วย สถานีเรือละงูฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพง ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในซอยปากปิง นำอาหาร น้ำดื่ม และของจำเป็นลุยเข้าไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย โดยต้องใช้เรือท้องแบนฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเข้าไปยังจุดที่น้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่เผยว่าหลายพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ มีระดับน้ำสูงมากจนการเข้าช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก ต้องใช้เวลาและความระมัดระวังอย่างมาก
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล (ปภ.) ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะเกี่ยวกับความเสี่ยงดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดชันและเชิงเขา ช่วงวันที่ 26–29 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด ได้แก่ อำเภอควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล และอำเภอมะนัง พร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมสิ่งของจำเป็น เช่น ไฟฉาย ยา และเอกสารสำคัญ หากพบสัญญาณผิดปกติให้รีบอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวทันที