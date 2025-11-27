พังงาส่งแม่ครัวจิตอาสาพร้อมวัตถุดิบ มุ่งหน้าสู่หาดใหญ่ เปิดครัวสนาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พังงา – ผู้ว่าพังงาส่งแม่ครัวจิตอาสาเกือบ 100 คน พร้อมวัตถุดิบ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่ เปิดครัวสนามจัดทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันละ 4,000 กล่อง
วันนี้ ( 27 พ.ย.68) นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนจิตอาสาโรงครัวพังงาคนไทยไม่ทิ้งกัน ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเปิดครัวพังงาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ซึ่งจะเริ่มประกอบอาหารสดใหม่สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ มื้อแรกในเย็นวันนี้ โดยมีแม่ครัวจิตอาสาจำนวนเกือบ 100 คน พร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์ทำครัวครบชุด เพื่อปรุงอาหารสดวันต่อวัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ถูกตัดขาดและศูนย์พักพิงต่าง ๆ
นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ในตอนนี้ มีประชาชนจำนวนมากที่ถูกตัดขาด และไม่สามารถประกอบอาหารได้ จังหวัดพังงาจึงได้จัดตั้งครัวสนามเพื่อให้ทุกคนได้รับอาหารร้อนอย่างทั่วถึง โดยได้รับความร่วมมือจากทีมสตรีจิตอาสาทั้ง 8 อำเภอในพื้นที่ จ.พังงา ซึ่งในวันนี้มีทีมสตรีจิตอาสากว่า 80 คน ในพื้นที่ อ.เมืองพังงา และตะกั่วทุ่ง ได้เดินทางลงพื้นที่ตั้งครัวสนามเป็นชุดแรก
เพื่อประกอบอาหารสดใหม่และนำส่งให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมนำข้าวต้มมัด จำนวน 3,000 ห่อ แจกจ่ายให้กับประชาชนด้วย และหลังจากนี้จะมีการผลัดเปลี่ยนกับทีมสตรีจิตอาสาในอำเภออื่นๆ ทีมละ 2 อำเภอ โดยปฏิบัติหน้าที่ทีมละ 3 วัน ซึ่งในแต่ละวันสามารถผลิตอาหารร้อนได้ วันละกว่า 4,000 ชุด ประกอบด้วย ข้าวกล่อง อาหารแห้ง และน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยตามศูนย์อพยพและชุมชนที่ยังถูกน้ำท่วมขัง
ทั้งนี้ จังหวัดพังงายังคงเปิดรับอาสาสมัครเพิ่มเติม รวมถึงรับบริจาควัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ผ่านทางหน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่น หรือสมทบทุนบริจาคสำหรับซื้อวัตถุดิบ ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดพังงา เลขที่บัญชี 809-0-45184-5 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะกลับสู่ภาวะปกติ