กราบหัวใจ ครองครัว “น้องกร” มอบของหวัญแห่งชีวิต เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยอีกหลายราย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กราบหัวใจครอบครัว “น้องกร” ศิวกร ตันติรังสิมาพันธ์ วัย 17 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้มอบ ‘ของขวัญแห่งชีวิต’ บริจาคหัวใจ ไต และดวงตา ช่วยต่อชีวิตผู้ป่วย อีกหลายราย
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีการส่งต่ออวัยะผู้ป่วย หลังญาติของผู้เสียชีวิต คือ น้อง ศิวกร ตันติรังสิมาพันธ์ หรือน้องกร อายุ 17 ปี นักเรียน ปวส. 3 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้ตัดสินใจมอบอวัยวะ ประกอบด้วยหัวใจ ไต และ ดวงตา ของน้อง เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังรอความหวังอีกหลายราย
สำหรับน้องกร ได้ประสบอุบัติเหตุขับจักรยานยนต์ชนจักรยานยนต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2568 ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เกิดเหตุ รถฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยฟื้นคืนชีพ และ ส่งตัวเข้ารับการรักษาใน ICU ศัลยกรรม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน เป็นต้นมา เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง พบมีเลือดออกในสมอง สมองบวมและกะโหลกร้าว
ด้วยความรุนแรงของการบาดเจ็บสมอง ส่งผลให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะสมองตายตั้งแต่แรกรับ วันรุ่งขึ้นญาติ ได้แจ้งความประสงค์ขอบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่รอคอย ทีมบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทย และได้เริ่มต้นกระบวนการบริจาคอวัยวะ โดยทำการทดสอบยืนยันภาวะสมองตาย เจาะเลือดเพื่อตรวจดูการติดเชื้อ โรคต่างๆที่ติดต่อทางเลือด และความแข็งแรงของร่างกายทุกระบบ เฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด และทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ผู้ป่วยมีสภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับการบริจาค
จนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ผู้ป่วยได้รับการยืนยันสามารถบริจาค ลิ้นหัวใจ ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง สภากาชาชดไทยประสานงานโรงพยาบาลที่อยู่ในรายชื่อมารับอวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอคอยต่อไป ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเวลา 17.00 น
ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของชีวิตคนหนึ่ง การบริจาคของผู้ป่วยได้กลายเป็นแสงสว่าง ที่ส่องนำทางและมอบ โอกาสครั้งที่สองให้แก่ชีวิตของผู้อื่นอีกหลายชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รอคอยดวงตาเพื่อกลับมามองเห็นโลกที่สวยงามอีกครั้ง ผู้ที่รอคอยหัวใจเพื่อเต้นต่อไปอย่างเข้มแข็ง หรือผู้ที่รอคอยไต ให้สามารถกลับมากรองของเสียได้อีกครั้ง เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
การเสียสละของน้องกร และ ครอบครัวในครั้งนี้ มิใช่เพียงแค่การส่งต่ออวัยวะ แต่มันคือการส่งต่อ "ความหวัง" และ "ชีวิต" และได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งพึงจะทำได้ นั่นคือ การมอบของขวัญแห่งชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ พวกเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์
ขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อผู้ป่วย น้องกร ศิวกร ตันติรังสิมาพันธ์และครอบครัว ขอให้คุณงามความดีและการเสียสละอันยิ่งใหญ่นี้ จงเป็นเครื่องนำทางให้น้องกร ศิวกร ตันติรังสิมาพันธ์ได้ไปสู่สัมปรายภพที่ดีงาม และขอให้ครอบครัวจงภูมิใจในท่านตลอดไป