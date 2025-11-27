น้ำท่วมยะลา ประชาชนกว่า 1.2 แสนคนได้รับผลกระทบ เสียชีวิต 5 ราย

ยะลา - น้ำท่วมยะลากระทบ 45,634 ครัวเรือน เสียชีวิต 5 ราย ประกาศ 4 อำเภอเขตภัยพิบัติ ขณะที่ประมาณน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาเริ่มลดลง
วานนี้ (26 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ยะลา เข้าสู่วันที่ 7 หลังฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา (ปภ.ยะลา) ได้สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 จังหวัดยะลา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 53 ตำบล 289 หมู่บ้าน 46 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 45,634 ครัวเรือน 122,350 คน อพยพ 1,668 ครัวเรือน 7,527 คน (เมืองยะลา รามัน และยะหา) บ้านเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง บางส่วน 1 หลัง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย (รามัน ธารโต และบันนังสตา) พื้นที่การเกษตรเสียหาย 15,680 ไร่ ประมง 452ไร่ ปศุสัตว์ 19,167 ตัว ถนน 9 สาย คอสะพาน 2 แห่ง ประปา 4 จุด เสาไฟฟ้า 7 ต้น ดินสไลด์ 17 จุด
จังหวัดยะลา ได้ประกาศพื้นที่ 4 อำเภอ (เบตง เมืองยะลา รามัน ธารโต) 28 ตำบล 150 หมู่บ้าน เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน มีฝนตกต่อเนื่อง ในปริมาณลดลง ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขัง เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้ง ติดตามสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากส่วนราชการ หน่วยงาน ในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด ภาพรวมหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม สถานการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น
สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนบางลาง ประจำวันที่ 25 พ.ย 68 ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ปริมาณน้ำกักเก็บปกติ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่าง อยู่ที่ 747.97 ล้านลูกบาศก์เมตร 51.4% สามารถรองรับน้ำได้อีก 706.39 ล้านลูกบาศก์เมตร 48.6% เขื่อนบางลางยังคง งดการระบายน้ำต่อไปอีก 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2568 เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างไรก็ตาม แม่น้ำปัตตานี ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งในหลายจุด เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด