หลายชุมชนเทศบาลนครตรังเจอน้ำท่วมรุนแรงในรอบ 10 ปี

ตรัง - น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมหลายชุมชนเทศบาลนครตรัง โดยเฉพาะรอบวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง และรอบอนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ หลังมีฝนต่อเนื่อง ทั้งที่ไม่เกิดน้ำท่วมรุนแรงเช่นนี้มากว่า 10 ปีแล้ว
วันนี้ (26 พ.ย.) ที่บริเวณชุมชนรอบวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลนครตรัง ปริมาณน้ำได้เพิ่มระดับสูงอย่างรวดเร็ว จนทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนรอบวัดนับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังฝนตกหนักต่อเนื่องมากว่า 8 วัน โดยระดับน้ำบางจุดสูงถึงระดับอก ชาวบ้านต้องเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือนกันอย่างวุ่นวาย ซึ่งถือเป็นภาวะน้ำท่วมรุนแรงที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว
ขณะที่ประชาชนบางส่วน ที่มีเด็ก ผู้ป่วย และคนชรา ต้องอพยพขึ้นที่สูงบริเวณริมถนน พร้อมตั้งเต็นท์พักชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ขณะที่มวลน้ำยังคงไหลแรงออกจากซอยโรงเรียนวัดกะพังสุรินทร์อย่างต่อเนื่อง และเข้าท่วมพื้นผิวจราจรบริเวณหน้าวัด รวมถึงเข้าบ้านประชาชนบางส่วน รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ขณะที่ครูในโรงเรียนวัดกะพังสุรินทร์ที่อยู่เฝ้าสังเกตุการณ์อยู่ ก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นที่สูง
ส่วนบริเวณชุมชนโดยรอบอนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ ในเขตเทศบาลนครครัง ก็ระดับน้ำท่วมสูงเช่นกัน จนต้องปิดการจราจร เนื่องจากรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เพราะบางจุดที่ระดับน้ำท่วมถนนสูงกว่า 50 ซม. โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองตรัง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก และชี้แนะเส้นทางให้ประชาชน ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญหนึ่งของจังหวัดตรัง สำหรับการเดินทางผ่านไปมายังจังหวัดพัทลุง
นอกจากนั้น ชุมชนสรรพากร ชุมชนควนขนุน และชุมชนหลังสนามกีฬา ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองน้ำเจ็ด ในเขตเทศบาลนครตรัง ก็มีน้ำท่วมแล้วเช่นกัน เพราะเป็นจุดที่จะต้องรองรับมวลน้ำจากชุมชนรอบวัดกะพังสุรินทร์ และชุมชนรอบอนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ รวมทั้งบริเวณบ้านเรือนใกล้คลองห้วยยาง เช่น หมู่บ้านตรังวิลเลจ ก็มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนภายในหมู่บ้าน ซึ่งทางเทศบาลได้ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่