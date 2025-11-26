สตูลยังวิกฤต! มวลน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรีถล่มหลายหมู่บ้านใน อ.ละงู

สตูล - วิกฤตน้ำท่วม ถล่ม 7 อำเภอ ทุบสถิติปี 54 มวลน้ำก้อนใหญ่จากเทือกเขาสันกาคีรีท่วมหลายหมู่บ้านในเขต ทต.กำแพงและ อบต.ละงูถูก บางจุดสูงกว่า 2 เมตร อพยพต่อเนื่อง
วันนี้ (26 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสตูลยังคงรุนแรง หลังฝนตกสะสมยาวตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ส่งผลให้หลายพื้นที่ในทั้ง 7 อำเภอจมอยู่ใต้น้ำ แม้บางจุดระดับน้ำจะเริ่มลด แต่สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากกลุ่มฝนยังคงปกคลุมและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลสมทบอย่างต่อเนื่อง
มวลน้ำจำนวนมากจากอำเภอมะนัง ป่าต้นน้ำเขาบรรทัด น้ำจากเทือกเขาสันกาคีรี รวมถึงน้ำสะสมจากฝนที่ตกหนัก ได้ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำของอำเภอละงู ซึ่งเป็นปลายน้ำก่อนออกทะเล ทำให้ระดับน้ำพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว หลายหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกำแพงและองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อ.ละงู ถูกน้ำท่วมลึก บางจุดสูงกว่า 2 เมตร บ้านเรือนและย่านเศรษฐกิจได้รับความเสียหายหนัก โชคดีที่ช่วงนี้ระดับน้ำทะเลไม่หนุน จึงช่วยการระบายน้ำได้บางส่วน
ถนนหลายสายถูกกัดเซาะจนชำรุดเหลือช่องสัญจรเพียงฝั่งเดียว หลายชุมชนไม่สามารถใช้รถเข้าออกได้ ต้องพึ่งเรือในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและส่งอาหารน้ำดื่ม ขณะเดียวกันชาวบ้านจำนวนมากถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว อบจ.สตูล ณ ที่ว่าการอำเภอละงู ซึ่งยังคงรองรับผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นายจำรัส ฮ่องสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงูได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ พร้อมโรงครัวทำอาหารแจกวันละกว่า 2,000 กล่อง แต่ภารกิจยังเป็นไปด้วยความยากลำบากจากระดับน้ำที่ยังสูงและการเข้าถึงพื้นที่ที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในพื้นที่ละงู
ด้านอำเภอควนโดน ควนกาหลง และเมืองสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากป่าต้นน้ำฝ่ายดุสน รวมถึงน้ำจากโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา และฝนสะสมมากกว่า 300 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำพุ่งสูงทุบสถิติปี 2554 ที่ 2.97 เมตร ล่าสุดวัดได้ 3.15 เมตร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถือเป็นสถิติใหม่ของจังหวัดสตูล
แม้ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลง แต่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ ประชาชนยังเดินทางลำบาก และยังคงต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยเฉพาะ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และเรือสำหรับสัญจร