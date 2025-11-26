นาวิกโยธินเดินเท้าแจกอาหารเครื่องดื่มให้ชาวบ้านใน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

นราธิวาส - ทหารนาวิกโยธินเดินเท้าจัดอาหารเครื่องดื่มซับน้ำตาชาวบ้านคลอแระ ม.3 ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ โดยรวมระดับน้ำท่วมขังยังทรงตัว ขณะที่ในพื้นที่ฝนตกทิ้งช่วง
วันนี้ (26 พ.ย.) ที่ จ.นราธิวาส ตลอดทั้งวัน ฝนเริ่มทิ้งช่วง ทำให้บางพื้นที่ระดับน้ำลงลง แต่บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขัง
สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ น.อ.บัญญัติ วงศ์จำปา ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ ได้สั่งการให้ น.อ.สุรการ สังข์รุ่ง รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกับ น.อ.จักรพันธ์ จันทร์หอม ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธินภาคใต้ ร่วมสนธิกำลังนำอาหารและเครื่องดื่ม ลำเลียงด้วยรถบรรทุกและรถยนต์กระบะ พร้อมเรือยางติดเครื่องยนต์แบบยุทธวิธี ตระเวนเดินทางแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่บ้านคลอแระ ม.3 ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส จำนวนกว่า 30 ครัวเรือน เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวทางเข้าเป็นลักษณะท้องกระทะมีปริมาณน้ำท่วมขังสูง ชาวบ้านไม่สะดวกที่ต้องเดินทางลุยน้ำออกมาซื้อเสบียงอาหารไปรับประทาน ซึ่งต้องลุยน้ำเดินทางออกบ้านพักในหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางไกลเกือบ 1 ก.ม.
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่จึงได้มีการแยกอาหารและเครื่องดื่มออกเป็น 2 ชุดๆ แรก ใช้เรือบรรทุกเข้าไปแจกจ่าย ส่วนชุดที่ 2 ให้กำลังพลตระเวนออกไปแจกจ่าย เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึง
อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่มีความเดือดร้อน สามารถติดต่อมาขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา รวมทั้งหากสภาวะน้ำท่วมขังลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติ หากบ้านเรือนได้รับความเสียหายสามารถประสานขอความช่วยเหลือมาได้ เจ้าหน้าที่จะได้จัดชุดช่างเข้าไปทำการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมต่อไป