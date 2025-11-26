กรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งการเต็มกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ระดมสรรพกำลัง เครื่องมือ และบุคลากร สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่อย่างครบวงจร
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สั่งการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ให้ระดมการสนับสนุนภารกิจจังหวัดอย่างเต็มสรรพกำลัง เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเน้นย้ำถึงการใช้กำลังพล เครื่องมือ และเครื่องจักรกลอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ที่กำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในจุดต่างๆ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบนโยบายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ในฐานะ "หน่วยงานช่างของแผ่นดิน และ ช่างของจังหวัด" เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลังทั้งในช่วงที่เกิดอุทกภัยและช่วงหลังน้ำลด โดยภารกิจหลักในระยะแรกคือ การสนับสนุนด้านการอพยพประชาชน และการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ซึ่งในเบื้องต้น ได้นำทีมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามจุดต่างๆ อาทิ อาคารศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองควนลัง จุดบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยงานและองค์กรต่างๆ บริเวณซอยสุภาพอ่อนหวาน และถนน นวลแก้วอุทิศ ตำบลคอหงส์ พร้อมทั้งสนับสนุนการอพยพประชาชนในพื้นที่วิกฤต
สำหรับแผนการดำเนินการในระยะต่อไป หลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายและน้ำลดแล้ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสำรวจความเสียหายทางด้านอาคารและโครงสร้างของบ้านเรือนประชาชน ศาสนสถาน (วัด) และอาคารของหน่วยงานราชการ เพื่อประเมินและวางแผนการฟื้นฟู นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังได้จัดทำ "หนังสือคู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด" เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นและดำเนินการซ่อมแซมได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี โดยสามารถเข้าถึงคู่มือดังกล่าวได้ง่าย ๆ ผ่านการสแกน QR Code ที่ด้านหน้าหนังสือ
กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการประสานความร่วมมือและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย และให้พื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด