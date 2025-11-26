หาดใหญ่รอบนอกน้ำเริ่มลดแล้ว! แต่โซนด้านในเขต 8 ยังสูง เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ศูนย์ข่าวภาคใต้ – หาดใหญ่น้ำท่วมเริ่มลดแล้วในช่วงเที่ยงวันนี้ ในพื้นที่รอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่ แต่ในพื้นที่โซนด้านในโดยเฉพาะเขต 8 น้ำยังท่วมสูง เจ้าหน้าเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในบ้าน
วันนี้ (26 พ.ย.68) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาตั้งแต่ช่วงเที่ยง ระดับน้ำท่วมในตัวเมืองหาดใหญ่เริ่มลดระดับลงแล้วโดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่ เช่นโซนถนนลพบุรีราเมศวศ์แถวแยกบิ๊กซี โดยภาพในมุมสูงเผยให้เห็นสภาพน้ำท่วมและรถยนต์ที่จอดอยู่ตามถนนและตามบ้านเรือนซึ่งถูกน้ำท่วม จำนวนมาก
แต่ในโซนตัวเมืองชั้นในยังคงอยู่ในภาวะวิกฤติ เช่น เขต 8 ที่ยังมีน้ำท่วมสูง เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่