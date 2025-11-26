ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัก หมอใจบุญ กระบี่ นำรายได้จากการรักษาผู้ป่วยช่วยผู้ประสบภัย

กระบี่ - ไม่ทอดทิ้ง คลินิกหมอสมเกียรติ หมอใจบุญ จ.กระบี่ นำเงินรายได้จากการตรวจรักษา ส่งช่วยน้ำท่วมชายแดนใต้ ขณะที่ผู้มารักษา ต่างควักเงินบริจาคเพิ่ม
วันนี้ ( 26 พ.ย.68) ที่คลินิกหมอสมเกียรติ หรือ ที่รู้จักกันในนามคลินิกหมอใจบุญศูนย์บาท ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ของนายแพทย์สมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ ได้ขึ้นป้ายที่ด้านหน้าคลินิก มีข้อความว่า ค่าตรวจรักษาในวันที่ 25-26 พ.ย.นี้ ทางคลินิกจะตรวจรักษา โดยค่ารักษาแล้วแต่ผู้ป่วยจะให้ รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชายแดนใต้
นายแพทย์สมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ หรือที่รู้จักกันในนามหมอใจบุญศูนย์บาท เปิดเผยว่า ในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำให้มีผู้ที่เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งตนมองว่าอะไรที่ควรช่วยได้ก็ควรจะช่วยเหลือกัน ซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้ว
โดยเงินที่ได้จากการตรวจรักษาผู้ป่วย ทางคลินิกฯ จะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งหมดโดย ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายส่วนค่าตรวจรักษาไม่มีการกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลแล้วแต่ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาจะสะดวกให้ นอกจากได้รับการรักษาแล้วผู้ป่วยยังจะได้บุญได้กุศลด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับหมอสมเกียรติฯเป็นที่รู้จักกันในนามหมอใจบุญศูนย์บาท โดยผู้ที่เข้ารับการตรวจรักษา มีความทุกข์ยากลำบาก ไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ่าย หรือจ่ายเท่าที่จ่ายได้ ทำมานานจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติต่างๆหมอสมเกียรติฯ ก็จะนำเงินที่ได้จากการรักษา ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง