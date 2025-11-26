“ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ลงพื้นที่สุราษฎร์!!! ติดตามคดี ถือครองที่ดินแทนต่างชาติเกาะพะงัน - สมุย เข้มจัดการนอมินี

สุราษฎร์ธานี – “ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ลงพื้นที่สุราษฎร์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินี ถือครองที่ดิน และ ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 พล.ต.ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีมีการพบความผิดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกิจแทนคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย หรือคดีนอมินี ซึ่งเป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ ตำรวจภูธรภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานด้านความมั่นคง ตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างละเอียด
ทั้งนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าว ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อม พลตำรวจตรี จารุต ศรุตยาพร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, พลตำรวจตรี สุวัฒน์ สุขศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม คณะนายตำรวจผู้ร่วมปฏิบัติการในการเข้าปราบปราม ได้รายงานผลการปฏิบัติและแผนการดำเนินการป้องกันปราบปรามในลำดับต่อไปของคณะทำงานเฉพาะกิจ ดังนี้
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการปฏิบัติการกวดขัน ปราบปรามการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าว และอาชญากรรมข้ามชาติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 รวมจำนวน 2,001 คดี แยกตามข้อหาการกระทำความผิด ข้อหา พ.ร.บ.จราจรทางบก จำนวน 1,103 คดี หลบหนีเข้าเมือง 257 คดี ยาเสพติด 142 คดี พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว 131 คดี พักเกินกำหนด 61 คดี คดีนอมินี 18 คดี การพนัน 15 คดี ช่วยเหลือซ่อนเร้นฯ 9 คดี จับบุคคลต่างด้าวตามหมายจับ 6 คดี และอื่นๆ 259 คดี
ผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการกวดขัน ปราบปรามการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าว และอาชญากรรมข้ามชาติ ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม – 23พฤศจิกายน 2568 รวมจำนวน 379 คดี แยกตามข้อหา การกระทำความผิด ข้อหา พ.ร.บ.จราจรทางบก จำนวน 217 คดี หลบหนีเข้าเมือง 53 คดี ยาเสพติด 33 คดี พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว 24 คดี พักเกินกำหนด 9 คดี คดีนอมินี 4 คดี การพนัน 7 คดี ช่วยเหลือซ่อนเร้นฯ 2 คดี จับบุคคลต่างด้าวตามหมายจับ 6 คดี และอื่นๆ 24 คดี
ผลการจับกุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย (คดีนอมินี) ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2567 - พฤศจิกายน 2568 รวมจำนวน 22 คดี ในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน จำนวน 12 คดี สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด จำนวน 8 คดี และ สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย จำนวน 2 คดี โดยมีความคืบหน้า ทางคดี ศาลตัดสิน 3 คดี อยู่ในชั้นพิจารณาของอัยการ 2 คดี อยู่ระหว่างขอหมายจับผู้ต้องหา 5 คดี สรุปสำนวน เสร็จสิ้น รอส่งอัยการ 3 คดี สรุปสำนวนเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา 2 คดี อยู่ระหว่างสรุปสำนวนการสอบสวน 1 คดี อยู่ระหว่างสอบสวน 6 คดี
พล.ต.ท. อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การปราบปรามชาวต่างชาติ ที่เข้ามากระทำผิดกฎหมายก่ออาชญากรรมสร้างความเสียหายให้คนไทยในประเทศไทย เป็นนโยบายที่รัฐบาลและ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญ ได้รายงานความคืบหน้าคณะทำงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการตรวจค้นดําเนินคดี สํานักงานกฎหมายและสํานักงานบัญชีที่ช่วยเหลือบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินี จํานวน 4 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย 2 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน 2 แห่ง ตามแผนปฏิบัติการ ตรวจค้นเป้าหมาย ในพื้นที่ อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 9 แห่ง ผลการดำเนินการ รับคําร้องทุกข์ดําเนินคดี 4 คดี และอยู่ระหว่างสืบสวน 1 แห่ง
พร้อมกำชับขอให้คณะทำงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเข้มข้นจริงจัง และต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติ