สลด! เด็ก 9 ขวบสังเวยน้ำท่วมนราธิวาสอีกศพ รวมเป็น 4 แล้ว ขยายวงกว้างจมใต้น้ำ 12 อำเภอ ยกเว้น แว้ง

นราธิวาส – ฝนยังตกลงมาครอบคลุมพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอแว้ง ประชาชนขนข้าวของไว้ที่สูง สลดเด็กชายวัย 9 ขวบ จมน้ำเสียชีวิตอีกหนึ่ง รวมเป็น 4 รายแล้ว
วันนี้ (26 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวความคืบหน้าถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า บรรยากาศโดยทั่วไปยังคงมีฝนตกลงมาแพร่กระจายปกคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ และตกเป็นช่วงๆ ในบางพื้นที่ และสภาวะฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา เริ่มเคลื่อนเข้ามามีอิทฺธิพลต่อปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอแว้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำโก-ลก มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ อ.แว้ง มีการติดตั้งธงสีเหลือง เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลอดแนวริมตลิ่ง ได้เตรียมอพยพสิ่งของสัมภาระที่จำเป็นหนีระดับน้ำท่วมขัง
ซึ่งล่าสุดปริมาณน้ำในแม่น้ำโก-ลก มีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.35 เมตรและผลพวงจากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ ที่ส่งผลทำให้แม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำบางนรา เอ่อล้นตลิ่ง ส่งผลทำให้มีสภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนขยายวงกว้างเป็น 12 อำเภอแล้ว ยกเว้นอำเภอแว้ง ที่อาจจะเกิดสภาวะน้ำท่วมขังในช่วง 1 - 2 วันนี้ หากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้ต่อเนื่อง
โดยทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จ.นราธิวาส ได้สรุปสภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่ จ.นราธิวาส รวม 12 อำเภอ 61 ตำบล 379 หมู่บ้าน 46 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 76,639 ครัวเรือน รวมประชากร 274,546 คน มีประชาชนเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 1 ราย รวมเป็น 4 ราย ในพื้นที่ อ.ระแงะ คือ ด.ช.มูฮัมหมัดริฟกิ สาแล๊ะ อายุ 9 ปี ซึ่งพลัดตกน้ำ ขณะเดินออกจากบ้านพักที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ถนนเส้นทางสายหลักและสายรองมีน้ำท่วมขัง 31 สาย ในพื้นที่ อ.ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร สุไหงปาดี ยี่งอ บาเจาะและสุคิริน
มีถนน 3 สาย ในพื้นที่ อ.บาเจาะ ยังไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้ คือ 1. ถนนเอเชียสาย 42 เส้นทางต้นไทร–สายบุรี 2. เส้นทางสายต้นไทร-ปะลุกาสาเมาะ 3. เส้นทางต้นไทร-ไม้แก่น และ 1 สาย ในพื้นที่ อ.สุคิริน ถนนสายบูเก๊ะตากับสาวอนอก ที่ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ได้กัดเซาะทางเบี่ยง ที่กำลังก่อสร้างสะพานยังไม่แล้วเสร็จได้รับความเสียหาย พื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมขัง 1,092 ไร่
นอกจากนี้ สภาวะฝนที่ตกลงมาทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังและส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส จำนวน 101 แห่ง ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแบบไม่มีกำหนด นักเรียนได้รับผลกระทบ 4,902 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 600 คน จากการประเมินความเสียหายในเบื้องต้น 8,084,400 บาท
และจากการตระเวนตรวจสอบในพื้นที่ อ.บาเจาะ พบว่า ประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้ ได้อพยพครอบครัวและสัตว์เลี้ยง ขึ้นมาอาศัยอยู่บริเวณริมถนน ส่วนข้าวของจำเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะยกขึ้นที่สูงเก็บไว้ในบ้านพัก
นายอาหามะ สนิ ชาวบ้าน อ.บาเจาะ ที่อพยพครอบครัวและสัตว์เลี้ยงมาอาศัยอยู่บนริมถนน กล่าวว่า ตนและครอบครัวได้อพยพมาอาศัยอยู่ริมถนนที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเต็นท์ไว้ใช้สำหรับเป็นที่พักพิงชั่วคราว โดยอพยพมาอยู่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเวลา 3 วันแล้ว มีคนข้างนอกและทาง อบต.มาแจกอาหารให้รับประทาน ซึ่งน้ำท่วมในครั้งนี้หนักกว่าปีที่ผ่านมา โชคดีที่ทราบข่าวว่าฝนจะตกในวันที่ 27 พ.ย.นี้ จึงได้เตรียมยกเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่สูงก่อนได้รับความเสียหาย