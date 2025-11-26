นราธิวาสปักธงแดง “คลองบูเก๊ะตา” อ.แว้ง น้ำล้นตลิ่งแล้ว เตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ยกของขึ้นที่สูงด่วน

นราธิวาส – โครงการชลประทานนราธิวาส แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ที่ “คลองบูเก๊ะตา ระดับน้ำล้นตลิ่งแล้ว ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำ ยกทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยด่วน
วันนี้ (26 พ.ย. 68) โครงการชลประทานนราธิวาส ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำโก-ลก ที่คลองบูเก๊ะตา ล่าสุดระดับน้ำล้นตลิ่งแล้ว เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำ รีบขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงด่วน
นายสวัสดิ์ สุขคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำที่บ้านบูเก๊ะตา อ.แว้ง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 20 - 30 เซนติเมตร โดยเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (26 พ.ย.68) ระดับน้ำล้นตลิ่ง 3 เซนติเมตร
ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และบริเวณริมแม่น้ำโก-ลก ตั้งแต่อำเภอแว้งลงมา ในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก (เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก-ตลาดบ้านโมโนะ ตำบลโมนะ) และอำเภอตากใบ ขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยและให้ติดตามสถานการณ์น้ำ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด