อีก 1-2 วัน ถ้าน้ำท่วมหาดใหญ่ไม่คลี่คลาย น้ำมันสำรองในพื้นที่นราฯ ถูกตัดขาดแคลนแน่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – น่าห่วงสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ ยังวิกฤติ หาก 1-2 วันนี้ยังไม่คลี่คลาย น้ำมันสำรองในพื้นที่นราธิวาสขาดแคลนแน่ เหตุถนนเชื่อมถนนหาดใหญ่ - นราธิวาส ถูกตัดขาด
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ยังวิกฤติ ล่าสุด การให้บริการของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 42 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยังสามารถจ่ายน้ำมันได้ แต่คาดว่า หากสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่ยังไม่คลี่คลายภายใน 1 – 2 วันนี้ เชื่อน้ำมันสำรองในพื้นที่นราธิวาสขาดแคลน เนื่องจากรถน้ำมันไม่สามารถเข้ามาส่งน้ำมันในพื้นที่ได้
นายไชยา สิยาชีพ พลังงานจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า จากปัยหาน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะหาดใหญ่ ทำให้เส้นทาง เส้นทางถูกตัดขาด รถขนส่งน้ำมันเข้า - ออกพื้นที่ไม่ได้ ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ต่างกับปีที่ผ่านมา โดยปีที่ผ่านมา ที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ คลังปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา
ได้มีเตรียมพร้อมจัดส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ โดยนำรถขนส่งน้ำมันเเละรถขนส่งก๊าซจากคลังปิโตรเลียมสงขลา มารอที่จังหวัดปัตตานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถขนถ่ายน้ำมัน แต่ในปีนี้เกิดวิกฤติน้ำท่วมหนักในจังหวัดสงขลา ทำให้รถจากคลังน้ำมันไม่สามารถเดินทางมาได้ โดยปัญหานี้ จังหวัดจะได้ มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งหาทางแก้ปัญหาโดยด่วน
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์คลี่คลาย ระดับน้ำลดลง และสามารถเดินทางได้ สถานการณ์พลังงานในพื้นที่ ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ