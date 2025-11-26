พัทลุงยังวิกฤต ฝนตกต่อเนื่อง ดินอุ้มน้ำไม่ไหว สไลด์หลายจุดริมอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน

พัทลุง – พัทลุงฝนยังตกลงมาต่อเนื่อง 8 อำเภอยังวิกฤต เส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ กู้ภัยเร่งอพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัย ขณะที่ดินอุ้มน้ำไม่ไหวสไลด์ลงมาหลายจุดที่ริมอ่างเก็บน้ำป่าบอน
ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ทำให้ทั้ง 11 อำเภของจังหวัดยังคงได้รับผลกระทบ โดย 8 อำเภอที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักสุด ประกอบด้วย อ.เมือง เขาชัยสน บางแก้ว ตะโหมด ป่าบอน ปากพะยูน กงหรา และ อ.ควนขนุน ระดับน้ำยังไม่ลดลง และมีน้ำฝนบวกน้ำป่าลงมาเติมเต็ม
เส้นทางคมนาคมระหว่าง อำเภอ ระหว่างจังหวัดสายหลัก ยังคงมีน้ำท่วมสูง จากพัทลุงไปยังหาดใหญ่-สงขลา ท้องที่บ้านโคกยา ท้องที่ อ.เขาชัยสน บ้านพรุพ้อ ทางแยกเข้าทุ่งนารี อ.ป่าบอน เส้นทาง ทะเลน้อย-ระโนด สงขลา รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุง ยังคงเร่งขนย้ายชาวบ้านที่ติดอยู่ตามบ้านและมีน้ำท่วมสูงไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อ.เขาชัยสน พร้อมทั้งช่วยเหลือ 2 สามี-ภรรยา ที่ขับรถมาจมน้ำแล้วนั่งอยู่ในรถทั้งคืน ก่อนน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นแล้วต้องนั่งรอบนหลังคารถนานหลายชั่วโมง จนชาวบ้านใกล้ๆเข้าช่วยเหลือมาพักที่บ้าน ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปรับมาไว้ในที่ปลอดภัย แล้วเช่นกัน
ส่วนฝนที่ตกลงมาต่อเนื่อง ล่าสุดดินภูเขาอุ้มน้ำไม่ไหวได้สไลด์ลงมาหลายจุด บริเวณริมอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน โชคดีที่สไลด์ลงในอ่าง ไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน แต่ทำให้สวนยางพารา สวนผลไม้ พังเสียหาย พร้อมทั้งปิดเส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านชาวมันนิ หรือซาไกว์ ที่อาศัยเส้นทางดังกล่าวออกมายังด้านนอก
โดยมวลน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ได้ล้นปริงเวย์อยู่ที่ 59.ลบ.ม. ทำให้มวลน้ำดังกล่าวไหลหลากลงมาสมทบเข้าท่วมในพื้นที่ ต.โคกทราย ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน ก่อนไหลลงทะเลสาบในพื้นที่ อ.ปากพะยูน แต่น้ำไหลลงทะเลได้อย่างช้าๆ เนื่องจากน้ำทะเลหนุน ทำให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง