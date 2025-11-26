ยังวิกฤติน้ำท่วมย่านตาขาว จ.ตรัง เร่งอพยพคนผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

ตรัง - น้ำท่วมยังวิกฤติ หลายพื้นที่ ใน ยังเจอน้ำท่วมหนัก ระบุรุนแรงสุดในรอบ 15 ปี โดยเฉพาะในเขตเทศบาล ต.ย่านตาขาว จ.ตรัง หลังน้ำป่าไหลหลากซ้ำเป็นรอบที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพผู้ป่วยส่ง รพ.
สำหรับ สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดตรัง ยังวิกฤติหนัก หลังเกิดดินสไสด์บนเทือกเขาบรรทัด หลายจุด ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว และ อำเภอปะเหลียน ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลหลากซ้ำเป็นรอบที่ 3 ส่งผลให้น้ำท่วมยิ่งขยายวงกว้างและรุนแรงในทุกตำบล ในอำเภอปะเหลียน และ อำเภอย่านตาขาว ระบุน้ำท่วมในครั้งนี้ หนักสุดในรอบ 15 ปี โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตรัง และเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับระหว่างจังหวัดตรัง-สตูล
อย่างไรก็ตามขณะนี้มวลน้ำยังคงไหลลงมาเติมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำสูงตั้งแต่ 50 ซม.ถึง 3 เมตร ประชาชนนับ 1,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ต้องเปิดครัวทำอาหารแจกจ่าย ขณะที่ถนนถูกตัดขาดระยะทางประมาณ 300 เมตร รถทั่วไปไม่สามารถสัญจรไปมาได้ คงวิ่งได้แต่เฉพาะรถทรงสูง รถทหาร รวมทั้งเรือยาง เรือยนต์ เรือพาย และเจ็ตสกีเท่านั้น
โดยเจ้าหน้าที่ต้องขึงเชือกเพื่อใช้ในการอพยพคนไปขึ้นรถ และต้องใช้ยานพาหนะดังกล่าวในการอพยพประชาชน และสัตว์เลี้ยง ออกจากบ้านพักอาศัยไปอยู่ที่ปลอดภัยเป็นการเร่งด่วน จากเดิมที่เคยพักอาศัยในพื้นที่ชั้น 2 ของบ้าน
นายธนกฤติ ไสเพี๊ย หัวหน้ากู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด บอกว่า ชาวบ้านบางรายไม่เชื่อคำเตือนให้อพยพออกจากบ้านพักในครั้งแรก และมีการร้องขออพยพภายหลัง เพราะเริ่มกลัวว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากมากขึ้น
นอกจากนั้น ปัญหาถนนถูกตัดขาด ยังส่งผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยหนัก จากโรงพยาบาลปะเหลียน ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ตรังอีกด้วย จึงต้องใช้รถของทหารจากค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง และรถทหารจากมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 คัน หมุนเวียนขนผู้ป่วยหนัก ญาติ และ ถังออกซิเจน จากรถของโรงพยาบาลปะเหลียน มาจอดอีกฟาก แล้ววิ่งฝ่าน้ำไปส่งให้กับรถของโรงพยาบาลย่านตาขาว และรถของกู้ภัย ที่จอดรอรับนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ต่อไป