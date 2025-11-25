ยะลาเผชิญวิกฤตอุทกภัย ประชาชนเดือดร้อนกว่า 65,000 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย

ยะลา - ยะลาเผชิญวิกฤตอุทกภัย ประชาชนกว่า 65,000 คนเดือดร้อน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ด้าน ปภ.เร่งให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ประกาศพื้นที่ผู้ประสบภัย 3 อำเภอ 5 ตำบล 12 หมู่บ้าน
วันนี้ (25 พ.ย.) จังหวัดยะลาประสบกับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงต่อเนื่อง หลังมีฝนตกหนักมาตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 2568 ส่งผลให้บ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
รายงานสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา (ปภ.ยะลา) ระบุว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 7 อำเภอ 46 ตำบล 254 หมู่บ้าน 4 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบสูงถึง 21,950 ครัวเรือน คิดเป็น 65,627 คน นอกจากนี้ ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย ในพื้นที่อำเภอรามัน, ธารโต, และบันนังสตา บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง, เสียหายบางส่วน 1 หลัง อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงในพื้นที่ 1 อำเภอ (อ.เมืองยะลา และ อ.รามัน) รวม 38 แห่ง จำนวน 651 ครัวเรือน 3,476 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 2,466 ไร่, ถนน 1 สาย, คอสะพาน 2 แห่ง, และเหตุการณ์ดินสไลด์ 17 จุด
จังหวัดยะลาได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย โดยได้ประกาศพื้นที่ 3 อำเภอ 5 ตำบล 12 หมู่บ้าน เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ แก่ประชาชนที่ประสบภัย
ปภ.ยะลายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่า ในช่วงวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2568 ภาคใต้ยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ต่ออันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม พื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่า/ดินโคลนถล่มสูง: อำเภอเบตง, ธารโต, บันนังสตา, กาบัง, กรงปินัง, และยะหา พื้นที่ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน: อำเภอเมืองยะลา, รามัน และยะหา