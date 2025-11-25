เจ้าหน้าที่ฝ่ากระแสน้ำช่วยพระลูกวัดที่ถูกน้ำซัดไปติดกอไผ่หลังพยายามช่วยชาวบ้าน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่ ตชด.437 ทหารร้อย ร.5021 และฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา นำเรือฝ่ากระแสน้ำเชียวเข้าช่วยพระลูกวัด วัดยางทอง ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา ถูกน้ำซัดไปติดกอไผ่อยู่ 1 คืน หลังพยายามเข้าช่วยชาวบ้านหลังวัด
วันนี้ (25 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอที่ถูกน้ำท่วมหนักที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ จ.สงขลา พื้นที่ทั้ง 9 ตำบลถูกน้ำท่วมหนัก และเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือชาวบ้านเคสเร่งด่วนที่ติดอยู่ตามบ้านหรือถูกกระแสน้ำพัดพา
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ ตชด.437 ทหารร้อย ร.5021 และฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา ได้นำเรือผ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไปช่วยเหลือพระลูกวัด วัดยางทอง ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา ที่ถูกน้ำซัดไปติดอยู่ที่กอไผ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ หลังจากที่พยายามว่ายน้ำออกไปช่วยชาวบ้านรายหนึ่งที่อยู่หลังวัด แต่กลับถูกน้ำซัดไปติดอยู่ที่กอไผ่ ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ต้องเกาะกอไผ่อยู่ 1 คืน ก่อนที่ในวันนี้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยออกมาได้จนรอดชีวิต