หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เตือนเฝ้าระวังน้ำป่า หลังฝนตกหนักสะสมกว่า 200 มม.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เตือนเฝ้าระวังน้ำป่า หลังยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนล่าสุดพบว่ามีมากกว่า 200 มิลลิเมตร
วันนี้ (25 พ.ย.) นายประสิทธิ์ สถิรวณิชย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หลังพื้นที่ป่าต้นน้ำยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นมาก
จากการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนล่าสุดพบว่ามีมากกว่า 200 มิลลิเมตร เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ทุกเวลา เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมมาตรการแจ้งเตือนเร่งด่วนหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น