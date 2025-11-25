ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงเร่งช่วยขนสุกรกว่า 500 ตัวหนีน้ำท่วมขณะที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น

พัทลุง – ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงเร่งให้การช่วยเหลือเจ้าของฟาร์มหมู ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง ซึ่งมีสุกรขุนมากกว่า 500 ตัว เพื่อขนย้ายหนีน้ำท่วมที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
วันนี้ (25 พ.ย.) ว่าที่ร้อยตรีมณฑล เลาหภักดี ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้นำรถบรรทุกเข้าไปให้การช่วยเหลือเจ้าของฟาร์มหมูรายใหญ่ในหมู่ที่ 10 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง ซึ่งมีสุกรขุนมากกว่า 500 ตัว และแม่พันธุ์มากกว่า 50 ตัว ไปไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งขนสุกรหนีน้ำท่วมในครั้งเป็นไปด้วนความลำบาก เนื่องในภายคอกมีระดับน้ำท่วมสูง และหลังก่อนหน้านี้ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายหมูไปหลายฟาร์มแล้ว เนื่องจากพื้นที่ จ.พัทลุง เป็นที่เลี้ยงสุกรรายใหญ่ของประเทศและของภาคใต้
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนั้น ขณะนี้หลายตำบลหลายหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางผ่านของน้ำป่าไหลหลาก เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน ถนนภายในหมู่บ้านและถนนสายหลักระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลา จำนวน 2 จุด สายเอเชีย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโคกยา ทั้งฝั่งขาล่องใต้และขาขึ้น ระยะทางยาวกว่า 200 เมตร ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถ และที่บริเวณแยกบ้านโคกทราย จนถึง แยกบ้านทุ่งนารี ถูกน้ำท่วมผิวถนนเช่นเดียวกัน ระดับน้ำสูง 40–50 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้
ทั้ง 2 จุดดังกล่าวคาดว่าช่วงเย็นของวันนี้จะมีน้ำป่าไหลลงมาเพิ่มมากขึ้น เนื่องตอนบนบริเวณภูเขาบรรทัด ฝนตกต่อเนื่อง ขณะเดียวกันชาวบ้านที่อาศัยบริเวณที่บลุ่มต่ำริมทะเลสาบ น้ำยังคงท่วมสูงและเพิ่มขึ้นจากน้ำตอนบนที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ
อีกทั้งจากฝนตกที่หนักติดต่อหลายวัน ทำให้โรงพยาบาลพะยอมได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ทำให้เกิดฝ้าเพดานถล่มและน้ำรั่วซึม บางส่วนของอาคารผู้ป่วยในสามัญ ขณะนี้โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการประเมินความเสี่ยง เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และจัดการพื้นที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและทุกท่านที่มาใช้บริการ ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ โรงพยาบาลป่าพะยอมได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโซนปลอดภัย และกำลังเร่งประสานช่างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่เร่งด่วน
ส่วนที่วัดปากพลี หมู่ที่ 3 ต.หนองพ้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การยริหารส่วนจังหวัด รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ส.ส.พัทลุง นำถุงยังชีพจำนวน 1000 ชุด มอบช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสพภัยน้ำท่วมที่ตำบลปันแต และตำบลควนขนุน กำนันผู้ใหญ่บ้านได้กำหนดให้ช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมสูงเป็นอันดับแรกก่อน
ทางด้าน นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร (ส.ส.เดียว) เผยว่าในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงทั้ง 4 อำเภอและอีก 2 ตำบล ทุกวันจะต้องออกช่วยเหลือและให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนทั้งกลางวันและกลางคืน ถุงยังชีพที่จัดชุดแรก ก็จะมอบช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนน้ำท่วมสูงก่อน
ซึ่ง นายพีระพันธุ์ ได้มอบของแก่ผู้ประสพภัยเป็นยางส่วนและได้ส่งถุงยังชีพให้ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นำไปช่วยเหลือผู้ที่เดินทางออกมารับของไม่ได้ ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางไปลงเรือมอบถุงยังชีพใรพื้นที่น้ำท่วมสูง ที่ชุมชนหลังสถานีรถไฟ ในเขตเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน