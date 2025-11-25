ฝนถล่มต่อเนื่อง 7 วันมวลน้ำป่าไหลหลากเพิ่ม ซ้ำเติมน้ำท่วมตรังเป็นระลอกที่ 2

ตรัง - ฝนถล่มเมืองตรังต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ทำให้เกิดมวลน้ำป่าจำนวนมากไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ซ้ำเติมน้ำท่วมเป็นระลอก 2 เฝ้าระวังเทือกเขาบรรทัดดินถล่มหลังดินอุ้มน้ำเต็มที่แล้ว
วันนี้ (23 พ.ย.) นับเป็นวันที่ 7 แล้ว สำหรับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในระลอก 2 (ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน) ทำให้ยังคงมีมวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมากบนเทือกเขาบรรทัด พื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง-พัทลุง ได้ไหลหลากลงสู่บริเวณน้ำตกกะช่อง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง แหล่งต้นน้ำสำคัญของจังหวัดตรัง
จากนั้นมวลน้ำเหล่านี้ได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่ปลายน้ำ โดยเฉพาะในเขตอำเภอนาโยง อำเภอเมืองตรัง และเทศบาลนครตรัง ฝั่งทิศตะวันออก จนสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มนับร้อยครัวเรือน ซึ่งต้องประสบกับภัยน้ำท่วมเป็นรอบ 2 แล้ว ท่ามกลางท้องฟ้าที่ยังมืดครึ้ม และมีฝนตกหนักต่อไปอีก
ส่วนที่เทือกเขาบรรทัด ฝั่งใกล้กับน้ำตกโตนเต๊ะ และน้ำตกหนานสะตอ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีดินโคลนถล่มลงมาอย่างรุนแรง ล่าสุดสถานการณ์เริ่มดีขึ้น หลังจากที่มีน้ำไหลหลากลดลง และมีระดับน้ำลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีฝนตกหนักลงมาเป็นระยะๆ ซึ่งอาจทำให้ภูเขาในจุดอื่นที่มีสภาพดินอุ้มน้ำอย่างเต็มที่แล้ว เกิดพังถล่มลงมาอีกเพิ่มได้
ทางด้าน เขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจของอำเภอย่านตาขาว จากฝนที่กลับมาตกหนักอีกครั้งในช่วง 2 วันนี้ ทำเกิดมวลน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัด ลงสู่คลองลำชาน คลองลำพิกุล และคลองย่านตาขาว จนเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว อย่างรวดเร็วอีกครั้ง บางจุดมีระดับน้ำสูงกว่าครั้งก่อน
โดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้กับคลองย่านตาขาว เช่น ในชุมชนหัวสะพานเก่า ที่มีระดับน้ำสูง 1.5-2 เมตร จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักอีกครั้ง ทั้งที่บางครอบครัวเริ่มที่จะเตรียมเก็บข้าวของ และทำความสะอาดบ้านเรือน หรือร้านค้าแล้ว ส่วนถนนสายหลัก ตรัง-สตูล ที่รถวิ่งผ่านไปมาได้แล้วเมื่อวานนี้ ต้องกลับมาเจอน้ำท่วมอีกระลอก จนรถเล็กผ่านไปมาไม่ได้ ยกเว้นรถใหญ่เท่านั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือเป็นการด่วน