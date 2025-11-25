สตูลวิกฤตน้ำท่วมเข้าวันที่ 6 ทั้งจังหวัดยังจมอยู่ใต้น้ำ

สตูล - สตูลยังวิกฤตน้ำท่วมเข้าวันที่ 6 ทั้งจังหวัดยังจมอยู่ใต้น้ำ เขตเศรษฐกิจรับน้ำก้อนสุดท้าย ทหาร–พระสงฆ์–จิดอาสาเร่งช่วยชาวบ้านในชุมชน
วันนี้ (25 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสตูลยังคงรุนแรงต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 6 โดยยังไม่มีพื้นที่ใดที่ระดับน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ หลายพื้นที่ยังจมอยู่ใต้น้ำ โดยเฉพาะเขตลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมลำคลอง กระแสน้ำไหลแรงทำให้บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง คือ เขตเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งเป็นจุดรับน้ำก่อนออกสู่ทะเล และเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด ขณะนี้หลายชุมชน เช่น ชุมชนห้องสมุด และชุมชนปานชูรำลึก ถูกน้ำไหลทะลักเข้าท่วมต่อเนื่อง ระดับน้ำขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะบริเวณ คอสะพานตายาย ที่พบปริมาณน้ำจำนวนมากทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนอย่างฉับพลัน
ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต พระจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองสตูล พร้อมพระลูกเณรและลูกศิษย์ได้ลงพื้นที่นำอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มไปแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนปานชูรำลึก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้
ด้าน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 20–24 พฤศจิกายน 2568 พบพื้นที่ประสบภัยรวม 7 อำเภอ 28 ตำบล 195 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบ 12,447 ครัวเรือน รวม 36,373 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน และเสียชีวิต 2 คน ได้แก่ เด็กหญิงอายุ 9 ปี จากเหตุดินโคลนถล่ม และหญิงอายุ 83 ปี ลื่นล้มจมน้ำภายในบ้าน
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงเร่งระดมกำลังช่วยเหลือและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย