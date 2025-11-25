กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตะกั่วป่า รวมผู้ประสบภัยสานิ บริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่

พังงา – ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอตะกั่วป่า ร่วมกับ หลายภาคส่วน ที่เคยประสบภัยสึนามิ ระดมสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
วันนี้ (25 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และ กลุ่มผู้ที่เคยประสบภัยพิบัติสึนามิ ในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมสิ่งของอุปโภคบริโภคและปัจจัยจำเป็น เพื่อเตรียมส่งไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 25-27พ.ย.68 และ จะมีการทำถุงยังชีพเพื่อไปมอบให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ พี่น้องชาวตะกั่วป่าได้ทยอยนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของใช้จำเป็นมาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง โดยทางคณะผู้จัดงานได้ระดมกำลังอาสาสมัครช่วยกันคัดแยกและบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพ เพื่อให้สะดวกต่อการขนย้ายและการนำไปแจกจ่าย
นายจรัญ เอมสกุล สมาชิกสภา อบจ.พังงา เขตอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า การออกมาร่วมระดมความช่วยเหลือในครั้งนี้ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอตะกั่วป่า และประชาชนในพื้นที่ เกิดจากความตั้งใจที่จะส่งกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ เพราะชาวตะกั่วป่าเคยผ่านเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสึนามิมาก่อน จึงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความยากลำบาก ความสูญเสีย และความต้องการความช่วยเหลือในยามวิกฤต
การหยิบยื่นน้ำใจในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการส่งต่อกำลังใจจากผู้ที่เคยผ่านพ้นวิกฤต ไปสู่ผู้ที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือ ซึ่งในวันนี้ได้มีการเปิดรับบริจาคมีประชาชนนำเข้าสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้า โดยสิ่งของทั้งหมดจะถูกลำเลียงเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุด