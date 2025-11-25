นราธิวาสน้ำท่วมแล้ว 9 อำเภอ จนท.ต้องลุยน้ำเชี่ยว 2 เมตรช่วยผู้ประสบภัย

นราธิวาส - ฝนถล่มต่อเนื่องนราธิวาสน้ำท่วมแล้ว 9 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 1.5 แสนคน ขณะที่ จนท.ต้องลุยน้ำเชี่ยวสูงกว่า 2 เมตร เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันนี้ (25 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส ขณะนี้ฝนยังคงตกปกคลุมทั้ง 13 อำเภอ ส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำสายรี มีระดับน้ำสูงล้นตลิ่ง ไหลท่วมบ้านเรือนเป็นวงกว้าง ส่วนแม่น้ำสุไหงโกลกยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
โดยพื้นที่บ้านฮูลูปาเระ ตำบลตันหยงมัส ชาวบ้านยังต้องลุยกระแสน้ำเชี่ยวเพื่อออกจากบ้าน ขณะที่เด็กๆ ยังคงเล่นน้ำตามถนนโดยมีผู้ปกครองคอยดูแล ส่วนชาวบ้านบ้านศาลาวดี ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออก และบางครอบครัวจำเป็นต้องย้ายไปยังศูนย์พักพิงหลังน้ำท่วมสูงไม่สามารถอยู่อาศัยได้
ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส รายงานว่า จากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม 9 อำเภอ 48 ตำบล 38 ชุมชน 300 หมู่บ้าน 47,029 ครัวเรือน 153,996 คน ได้รับผลกระทบ เสียชีวิต 1 ราย บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลัง สถานที่ราชการและโครงสร้างพื้นฐานเสียหาย ได้แก่ โรงเรียน 5 แห่ง, มัสยิด 2 แห่ง, ถนน 6 สาย, สะพาน 1 แห่ง, คอสะพาน 1 แห่ง และเกิดดินถล่ม 2 จุดเปิด จุดอพยพ 25 จุด รองรับ 219 ครัวเรือน 717 คน
ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ และ พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผู้กำกับการกองบังคับการตำรวจน้ำที่ 7 ได้สั่งการให้กำลังพลร่วมกับ น.ส.ซารีนา มามะวานิชย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ลุยกระแสน้ำเชี่ยวสูงกว่า 2 เมตร ในบ้านตันหยงมัส อำเภอระแงะ เพื่ออพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงเทศบาล และแจกจ่ายน้ำดื่ม รวมถึงวางเชือกไกด์ไลน์ช่วยการสัญจรผ่านจุดน้ำเชี่ยวให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วย พ.อ.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารรานที่ 45 พ.ต.อ.ศุภชัช ณ พัทลุง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแงะ และผู้เกี่ยวข้อง นำข้าวกล่องและน้ำดื่มบรรจุขวดลงเรือท้องแบน พายไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนหลังสวนวัชระ เทศบาลตำบลตันหยงมัส ซึ่งมีบ้านเรือนประมาณ 10 หลังน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร แม้บางครอบครัวยังอาศัยอยู่ได้เนื่องจากเป็นบ้านสองชั้น แต่การเดินทางลำบากอย่างมาก
ส่วนที่อำเภอยี่งอ นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอยี่งอ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง และต้องเตรียมรับมวลน้ำจากพื้นที่ตันหยงมัสที่กำลังไหลเข้าสู่พื้นที่ ทางอำเภอได้เปิดโรงครัวทำอาหาร และเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว 2 จุด เพื่อรองรับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้