ชาวสมุย รวมพลังบริจาคสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่คึกคัก

สุราษฎร์ธานี - น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน พี่น้องประชาชน ในอำเภอเกาะสมุย แห่นำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่อง ยังชีพ ร่วมบริจาคช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างคึกคัก
วันนี้ ( 25 พฤศจิกายน 2568) ผู้สื่อข่าวรานงาน จากอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รานงานว่า ที่มูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลม อำเภอเกาะสมุย ได้มีภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน แห่ร่วมกันนำสิ่งของ เช่นข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม น้ำดื่ม ผ้าอนามัย แพมเพิสเด็ก และเครื่องยังชีพ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ รวมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพื่อแบ่งปันน้ำใจไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม หรือมหาอุทกภัย ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ต้องเจอกับ วิกฤตครั้งใหญ่
ด้านประชาชน ที่นำสิ่งของมาบริจาค ต่างแสดงออกถึงความห่วงใย พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ พร้อมให้กำลังใจ ของให้พี่น้องสู้ๆและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ประสบอุทกภัยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้
โดยมีนายวิทยา สุขสม ประธานมูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลม ได้เปิดรับสิ่งของบริจาค ขึ้นที่สำงานมูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย นายวิทยา ประธานมูลนิธิฯ เปิดเผยว่า การเปิดรับสิ่งของบริจาค ในครั้งนี้ เพื่อนำไปส่งต่อผู้ประสบภัย เพื่อแบ่งเบา ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งหลังได้เปิดรับบริจาคในวันนี้ ได้มีภาคประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ แสดงความจำนงค์ ติดต่อสอบถาม เพื่อนำสิ่งของมาร่วมบริจาคอย่างจ่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าพี่น้องประชาชน แสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี และพร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่ลำบากของพี่น้องประชาชนคนไทย
ประธานมูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลมยังกล่าวอีกว่า สำรับช่องทางติดต่อ ร่วมน้ำใจช่วยเหลือมหาอุทกภัยภาคใต้ 68 ในอำเภอหาดใหญ่ บริจาคได้ที่มูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลม โทร 077-417 112 ห้องวิทยุ หรือติดต่อ ที่นายวิทยา สุขสม โทร 0878889944 ประธานมูลนิธิกู้ภัยวัดปลายแหลม ซึ่งสามารถบริจาคได้ถึงวันที่ 28 พ.ย.นี้ และ คอนวอยขบวนรถบรรทุกจะออกเดินทาง ออกจากเกาะสมุย ในวันเสาร์ที่ 29 พ.ย.68 นี้