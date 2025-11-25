พัทลุงท่วมหนัก! หลายพื้นที่ยังวิกฤติ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ

พัทลุง - สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังมีแนวโน้มวิกฤติ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (25 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดพัทลุงล่าสุดวันนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบนเทือกเขาบรรทัด ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรุนแรง ท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้าง หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก น้ำป่าที่ไหลจากอำเภอตะโหมด ผ่าน ฝายท่าเชียด ได้ไหลเข้าท่วมผิวถนนสายเอเชีย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโคกยา ทั้งฝั่งขาล่องใต้และขาขึ้น ระยะทางยาวกว่า 200 เมตร ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ เจ้าหน้าที่ต้องตั้งจุดแนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเบี่ยงแทนเพื่อความปลอดภัย
ไม่เพียงเท่านั้น บริเวณถนนสายเอเชียอีกจุด ตั้งแต่ แยกบ้านโคกทราย จนถึง แยกบ้านทุ่งนารี ถูกน้ำท่วมผิวถนนเช่นเดียวกัน ระดับน้ำสูง 40–50 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ทำให้การจราจรติดขัดและต้องปิดการจราจรบางช่วงด้านถนนสายทะเลน้อย อำเภอควนขนุน มุ่งหน้าอำเภอระโนด น้ำได้ท่วมสูงจนทั้งรถเล็กและรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่าน ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเลี่ยงเส้นทางโดยเร่งด่วน
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในวันนี้ ได้แก่ อำเภอป่าบอน อำเภอตะโหมด เขาชัยสน บางแก้ว ปากพะยูน และอำเภอกงหรา ซึ่งมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านกว่า 3,000 ครัวเรือน ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อปท. และหน่วยกู้ภัย ลงพื้นที่สำรวจและเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
ขณะเดียวกัน เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึก น้ำป่าจากเขาบรรทัดไหลเชี่ยวพัดบ้านของ นายโสภณ คงสุด เลขที่ 109 หมู่ 5 ตำบลกงหรา เสียหายทั้งหลัง ไม่มีส่วนใดเหลืออยู่ เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นและจัดหาที่พักชั่วคราวให้ และโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
อีกหนึ่งจุดวิกฤติคือบริเวณถนนสาย เขาพันธุรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลกงหรา เกิดเหตุดินสไลด์และมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นล้มทับขวางถนน ทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ นายศักดิ์ชัย เพชรโชติ กำนันตำบลกงหรา พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประสานเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเปิดเส้นทางโดยด่วน
ขณะเดียวกันที่บ้านโคกยา ม.9 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน ชาวบ้าน 4 ครอบครัว น้ำท่วมสูง ต้องนั่งกันอยู่บนหลังคาบ้าน เจ้าหน้าที่ ปภ.นำรถยกสูงไปช่วยเหลือ แต่รถไม่สามารถเข้าได้ต้องประสานเรือจาก กู้ภัย เข้าไปช่วยขนย้ายออกเนื่องจากมวลน้ำมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลืออกมาได้