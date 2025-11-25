ภูเขาบนน้ำตกหนานสะตอพังทำมวลน้ำป่าทะลักท่วม "ปะเหลียน-ย่านตาขาว" อีกระลอก

ตรัง - เกิดภูเขาถล่มเหนือน้ำตกหนานสะตอ ริมเทือกเขาบรรทัด ทำให้มวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมาก พัดพาดินโคลน ต้นไม้ ไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ใน อ.ปะเหลียน-ย่านตาขาว จนเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง
วันนี้ (25 พ.ย.) มวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมากจากน้ำตกหนานสะตอ บนเทือกเขาบรรทัด ในพื้นที่ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ไหลหลากลงมาสู่คลองปะเหลียน และพื้นที่ตอนล่าง เพื่อระบายออกไปยังพื้นที่ตำบลท่าพญา และทะเลอันดามัน ซึ่งวันนี้มีความรุนแรงอย่างมาก และมวลน้ำป่ามีสีแดงเข้ม เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดภูเขาถล่มในบางจุดจนเกิดเสียงดังลั่นไปหลายอำเภอ เป็นเหตุให้มีทั้งดินโคลน และต้นไม้น้อยใหญ่ ถูกกระแสน้ำพัดพาลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างด้วย อันเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในระลอก 2 นับตั้งเมื่อวานนี้ (24 พฤศจิกายน)
ดังนั้น จึงส่งผลให้พื้นที่หลายตำบลของอำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว และเทศบาลตำบลย่านตาขาว ต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมซ้ำอีกครั้ง และมีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าครั้งก่อน เนื่องจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากกว่า และฝนก็ยังตกหนักต่อเนื่องจนท้องฟ้าแทบกลายเป็นน้ำ โดยไม่มีทีท่าจะหยุดใน 1-2 วันนี้ ซึ่งตำบลปะเหลียน และตำบลลิพัง ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากสุด เนื่องจากอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด และเป็นเส้นทางที่น้ำไหลหลากผ่าน ทำให้บ้านเรือน และถนนหลายสายถูกตัดขาด รวมทั้งถนนตรัง-พัทลุง เพราะมีระดับน้ำท่วมเส้นทางสูงมาก