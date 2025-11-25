ขยะยังเป็นปัญหาใหญ่ของภูเก็ต! ผู้ว่าฯเรียกนายกนครภูเก็ตหารือแนวทางจัดการปัญหา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ผู้ว่าฯภูเก็ต หารือ “ศุภโชค ละอองเพชร” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่มีวันละ 1,200-1,300 ตันต่อวัน ด้านผู้ว่าฯพร้อมผลักดันทุกแนวทางแก้ไขปัญหา
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อรายงานสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งหารือแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลนครภูเก็ต ที่รับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต 19 แห่ง และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งหมดมากำจัด ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รายงานข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต แบ่งระบบการกำจัดขยะออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ นำขยะเข้ากำจัดยังเตาเผาขยะ จำนวน 500 ตัน/วัน และส่วนที่ 2 คือ นำขยะส่วนเกินจากการนำเข้ากำจัดยังเตาเผาประมาณ 700 – 800 ตัน/วัน เข้าพื้นที่บ่อฝังกลบขยะ จากเดิมมีทั้งหมด 5 บ่อ ขณะนี้เปิดพื้นที่ให้นำขยะเข้าไปฝังกลบได้เพียงพื้นที่บ่อที่ 4 และบ่อที่ 5 ส่วนบ่อที่ 1 ถึงบ่อที่ 3 ปิดพื้นที่ เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชน
ขณะนี้ปริมาณขยะจากทุกพื้นที่นำเข้ามากำจัดสูงถึงกว่า 1,150 – 1,200 ตัน / วัน หรือบางวันโดยเฉพาะช่วงที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือเทศกาลต่าง ๆ ปริมาณขยะจะพุ่งสูงถึงประมาณ 1,300 ตัน / วัน ส่วนเตาเผาขยะหัวที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่พื้นที่เดิมจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2569 ต้นปี 2570 สามารถรองรับปริมาณขยะเข้ากำจัดได้อีก 500 ตัน / วัน ส่วนกลิ่นรบกวนในบางช่วงเวลาขณะนี้เกิดจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่บ่อฝังกลบขยะ ไม่ได้เกิดจากเตาเผาขยะแต่อย่างใด ซึ่งทางเทศบาลนครภูเก็ต ทำการฉีดพ่นหัวเชื้อจุลินทร์ช่วยลดกลิ่นรบกวนทุกวัน
ด้าน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังได้รับรายงานจากนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ว่า จะหาแนวทางร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตทุกวิถีทางในการกำจัดขยะของศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต เข้าใจระบบการบริหารจัดการของเทศบาลนครภูเก็ตที่อยู่ภายใต้กรอบระเบียบ ข้อกฎหมาย และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ในขณะที่การดำเนินการของเทศบาลนครภูเก็ตเป็นการแบกรับแก้ไขปัญหาขยะภาพรวมทั้งจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองในเร็ว ๆ นี้