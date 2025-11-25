นิพนธ์-สรรเพชญ เปิดครัว “บุญญามณี” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ได้เปิด “โรงครัวบุญญามณี” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา โดยในเบื้องต้นจะผลิตข้าวกล่องให้ได้ 3,000 กล่องต่อวัน
โรงครัวบุญญามณีได้จัดเตรียมอาหารปรุงสุกส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะครอบครัวที่ถูกตัดเส้นทาง ไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ในช่วงวิกฤต พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดน้ำท่วม สำรวจความต้องการ และพูดคุยให้กำลังใจพี่น้องอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังได้ตั้งโรงครัวที่บริษัทอาคเนย์คอนกรีต ผลิตข้าวเหนียวไก่ทอดอีกวันละ2500กล่อง เพื่อช่วยผู้ประสพภัยในพื้นที่
นายนิพนธ์และนายสรรเพชญย้ำว่า จะไม่ทิ้งพื้นที่และพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องสงขลาอย่างเต็มกำลัง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ