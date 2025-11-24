ปัตตานีอ่วม! ชาวบ้านปะกาฮะรัง 500 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร

ปัตตานี – สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังเป็นพื้นที่สีแดง โดยเฉพาะที่บ้านปะกาฮารัง ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี ชาวบ้านกว่า 500 หลังคาเรือนจมน้ำเสียหาย ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร
วันนี้ (24 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หลายพื้นที่ยังมีท่วมสูง หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.68 ประกอบกับมวลน้ำจำนวนมากจากตอนเหนือของจังหวัดยะลา รวมถึงน้ำฝนสะสมและน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาสมทบในแม่น้ำปัตตานี ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนเอ่อล้นตลิ่งอย่างฉับพลันท่วมพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานีเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบเกือบทุกพื้นที่
โดยเฉพาะบ้านปะกาฮารัง ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี ยังถูกน้ำจากแม่น้ำปัตตานีที่อยู่ท้ายและด้านข้างหมู่บ้านเอ่อไหลเข้าท่วมอย่างหนัก โดยตอนนี้บ้านเรือนของชาวบ้านกว่า 500 หลังคาเรือนจมเสียหายเกือบทั้งหมด บางจุดที่อยู่ใกล้แม่น้ำปัตตานี น้ำยังสูงกว่า 1 เมตรครึ่ง ส่วนภายในหมู่บ้านสูง 2 เมตร บางหลังอพยพไปนอนบ้านญาติที่มีชั้น 2 ทำให้ทางเข้าหมู่บ้านกลายเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็ก มีเรือของชาวบ้านที่เข้าออกเป็นจำนวนมาก จอดนิ่งรอรับส่งคนและเสบียง โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงาน และออกมาซื้อเสบียง แต่ก็มีหลายคนที่ไม่มีเรือใช้ ทำให้ผู้นำชุมชน ต.ปะกาฮารัง จึงต้องจัดหาเรือดูแลประชาชน
ขณะที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ถูกนำมาจอดบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อหนีน้ำ เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อนมาบนเกาะกลางถนน ต.ปะกาฮารัง ถือเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำจากทั้ง จ.ยะลา และน้ำใน จ.ปัตตานี ก่อนลงสู่ทะเล ทำให้ถูกน้ำท่วมแทบทุกปี แม้ชาวบ้านจะมีการเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงหรือมีเรือแทบทุกบ้าน เเต่ปีนี้น้ำมาเร็วและแรงทำให้เสียหายอย่างหนัก และคาดว่าระดับอาจจะยังเพิ่มสูงขึ้นอีก
นางอามีเนาะ ฮะยีดอเลาะ ชาวบ้านบ้านปะกาฮะรัง เล่าว่า ปีนี้น้ำมา 2 วันก็สูงเกือบถึงอก ดีที่ตนเตรียมการขนของขั้นที่สูงเรียบร้อยหมดแล้ว และยังมีการตุนอาหารและน้ำดื่มไว้สำหรับดื่มกินในช่วงน้ำท่วม ซึ่งตนยังไม่อพยพเพราะขอดูสถานการณ์ก่อน ตอนนี้อาศัยนอนที่ชั้นสองของบ้าน แต่หากน้ำยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คงต้องอพยพไปอยู่กับบ้านญาติพี่น้องอีกครั้ง