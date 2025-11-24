xs
ระทึก! หินก้อนใหญ่ร่วงขวางถนนเส้นทางเขายือลาแป อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นราธิวาส - หินร่วงขวางถนน “เขายือลาแป” นราฯ หลังฝนถล่มหนัก เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเร่งเคลียร์เปิดทางแล้ว เตือนสัญจรระวัง

วันนี้ (24 พ.ย.) จากกรณีที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์และหินภูเขาขนาดใหญ่ร่วงหล่นลงมากีดขวางผิวจราจร สร้างความเสี่ยงต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

แขวงทางหลวงนราธิวาส และ หมวดทางหลวงยี่งอ รายงานเหตุการณ์เมื่อเวลา 10.02 น. พบหินขนาดใหญ่หล่นกีดขวางบนทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 (ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน) บริเวณ กม.37+600 ซึ่งเป็นเส้นทางเขายือลาแป ในพื้นที่ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงยี่งอ ได้ระดมกำลังพร้อมนำเครื่องจักรหนักเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่ เคลื่อนย้ายก้อนหินออกจากผิวจราจรอย่างเร่งด่วน เพื่อเปิดทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ

ล่าสุด แขวงทางหลวงนราธิวาส ยืนยันว่า การจราจรสามารถผ่านได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว โดยเฉพาะช่วงขึ้น-ลงเขา ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนและอาจเกิดเหตุการณ์ซ้ำได้

ทั้งนี้หากพบเห็นเหตุชำรุดหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งสายด่วนกรมทางหลวง 1586 หรือแขวงทางหลวงนราธิวาส โทร 0-7351-1108

