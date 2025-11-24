ตรังฝนหนักอีกครั้ง เตือนน้ำป่าระลอกใหม่สร้างผลกระทบในหลายอำเภอ

ตรัง – ตรังฝนกลับมาตกหนักอีกระลอก ทำให้เกิดมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลทะลักจากเขาบรรทัดลงสู่พื้นที่ด้านล่างอีกครั้ง รวมทั้งเติมน้ำในแม่น้ำตรัง สร้างผลกระทบให้ในหลายอำเภอ
วันนี้ (24 พ.ย.) ศูนย์ศึกษาสัตว์ป่าและธรรมชาติเขาช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมาก ที่บริเวณน้ำตกกะช่อง บนเทือกเขาบรรทัด พื้นที่รอยต่อระหว่างตรัง-พัทลุง ซึ่งกำลังไหลทะลักลงสู่พื้นที่ปลายน้ำอีกรอบ หลังจากที่วันนี้ได้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ทั้งที่เมื่อวานนี้ (23 พ.ย.) ฝนได้หยุดตกลงไปบ้างแล้ว ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่ามวลน้ำระลอกใหม่ก้อนนี้ อาจสร้างผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในเขตอำเภอนาโยง อำเภอเมืองตรัง และเทศบาลนครตรัง ซึ่งบางจุดเริ่มมีระดับน้ำลดลงแล้ว และบางจุดก็เพิ่งจะเกิดภาวะน้ำท่วม จนสร้างความกังวลให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้อย่างมาก
ส่วนที่บริเวณโครงการระบบระบายแม่น้ำตรัง พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง ล่าสุดยังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและไหลบ่าอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ จำนวน 8 บาน จากทั้งหมด 10 บาท พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำตรัง และทะเลอันดามัน แต่ได้สร้างผลกระทบให้กับพื้นที่ตอนล่างและใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา ซึ่งขณะนี้หลายจุดก็ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้ว เนื่องจากน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนไหลเอ่อล้นตลิ่ง ประกอบกับวันนี้ได้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด