สตูลอ่วมสุดในรอบหลายปี น้ำท่วมย่านเศรษฐกิจจมบาดาลทั้งจังหวัด

สตูล - สตูลน้ำท่วมปกคลุมทั้ง 7 อำเภอ พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ด้านโครงการชลประทานจังหวัดสตูลระบุ ระดับน้ำปีนี้สูงยิ่งกว่าเมื่อปี 2554
วันนี้ (24 พ.ย.) สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสตูลเข้าสู่ภาวะวิกฤตเต็มขั้น หลังน้ำท่วมยาวนานเกือบครบสัปดาห์ ล่าสุดมวลน้ำขนาดใหญ่ยังคงทะลักเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำปกคลุมทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดสตูลแทบทั้งหมด โดยมีพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งในตัวเมืองสตูล เขตเทศบาลเมืองสตูล เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล รวมถึงพื้นที่การค้าหลักของอำเภอละงูในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ร้านค้าจำนวนมากต้องปิดกิจการทั้งหมด เนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นรวดเร็วและขยายวงกว้างทั่วบริเวณ
สำหรับพื้นที่ชนบทและชุมชนห่างไกล สถานการณ์ยิ่งน่าเป็นห่วง หลายหมู่บ้านถูกตัดขาด 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถออกมาหาอาหารได้ ชาวบ้านร้องขอน้ำดื่มและอาหารด่วนที่สุด เนื่องจากเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเริ่มขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ขณะที่หน่วยงานรัฐแม้พยายามลงพื้นที่ แต่จำนวนผู้เดือดร้อนมีมากจนความช่วยเหลือไปไม่ทันทุกจุด
ด้านโครงการชลประทานจังหวัดสตูลระบุว่า ระดับน้ำที่ฝายดุสนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่เคยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในสตูล โดยระดับน้ำล่าสุดสูงกว่าเดิมที่เคยบันทึกไว้ถึง 2.79 เมตร ถือเป็นการทำลายสถิติเดิมอย่างเป็นทางการ และยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง