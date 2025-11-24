ซีพีอาสา รวมพลังช่วยน้ำท่วมใต้: อาหาร–เน็ตฟรี–ทีมภาคสนามครบ

ซีพีอาสา ร้อยเรียงใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือครอบคลุม 10 จังหวัด ระดมทุกบริษัทในเครือเข้าช่วยทันที ซีพีเอฟ ส่งทีมเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนวัตถุดิบสดให้ครัวสนามพระราชทาน–ครัวกลางคู่ค้า ซีพีเอ็กซ์ตร้า แม็คโคร–โลตัส เติมไข่ไก่และวัตถุดิบช่วยนิสิต–ชุมชน ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเน็ตฟรี แถมขยายวันใช้งาน พร้อมเสริมสัญญาณมือถือ–เน็ตบ้านทุกจุดเสี่ยง เครือซีพีร่วมส่งพลังใจให้พี่น้องภาคใต้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้โดยเร็ว
นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ผู้บริหารสูงสุด ด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ภาคใต้ประสบอุทกภัยรุนแรง เครือซีพี ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ปัตตานี, นราธิวาส, ตรัง, สตูล และกระบี่ และระดมพลัง “ซีพีอาสา” จากทุกบริษัทในเครือทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคราชการ มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้อย่างเร่งด่วน
ภายใต้นโยบายของ 3 ประธานเครือซีพี ได้แก่ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานบริหารคณะผู้บริหาร ที่เน้นย้ำให้ทุกบริษัทในเครือ “ทำเพื่อประเทศและประชาชนก่อน” ตามค่านิยม 3 ประโยชน์ อันเป็นรากฐานการดำเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทในเครือนำโดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสด เช่น เนื้อไก่ ไข่ไก่ เนื้อหมู รวมถึงน้ำดื่ม แก่ครัวสนามพระราชทาน ครัวกลางของคู่ค้า รวมถึงศูนย์อพยพ และมูลนิธิต่างๆ ซีพีเอ็กซ์ตร้า–แม็คโคร–โลตัส ส่งวัตถุดิบประกอบอาหารช่วยนิสิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และชุมชนรอบสาขา ด้านทรูฯมอบเน็ตฟรี–ขยายวันใช้งาน เพื่อให้ประชาชนสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง”
ในการนี้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ได้ส่งทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ สนับสนุนวัตถุดิบสดให้ครัวสนามพระราชทาน–ครัวกลางคู่ค้า โดยจิตอาสา ซีพีเอฟ ลงพื้นที่ทันทีหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่และจะนะ สนับสนุนวัตถุดิบอาหารสดให้ครัวสนามและครัวกลาง เพื่อทำอาหารร้อนแจกจ่ายผู้ประสบภัย ได้แก่ ครัวสนามพระราชทาน – มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) สนับสนุนเนื้อไก่สดและไข่ไก่ พร้อมเตรียมเนื้อหมูและน้ำดื่ม ทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนครัวกลางคู่ค้า “อะฮลัมไก่อบโอ่งจะนะ” โดยมอบเนื้อไก่สด และไข่ไก่ เพื่อทำอาหารกล่องแจกจ่ายชุมชนใน อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งนี้ ทีมเคลื่อนที่เร็วของ ซีพีเอฟ ประสานงานภาครัฐ–ภาคประชาสังคม เพื่อเข้าช่วยเหลือทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ขณะเดียวกัน ซีพีเอ็กซ์ตร้า–แม็คโคร–โลตัส ส่งวัตถุดิบประกอบอาหารช่วยนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ประสบเหตุน้ำท่วมหนักจนร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยปิดทั้งหมด ทำให้นิสิตและบุคลากรไม่สามารถออกไปซื้ออาหารได้ ซีพีเอ็กซ์ตร้าจึงได้เร่งส่งมอบไข่ไก่และเครื่องปรุงรส เพื่อทำอาหารกล่องแจกจ่ายแก่นิสิต–บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ทีมซีพีเอ็กซ์ตร้าได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนรอบสาขาแม็คโครและโลตัสในพื้นที่ประสบภัย อาทิ แม็คโครนครศรีธรรมราช แม็คโครทุ่งสง และ โลตัส จะนะ เป็นต้น โดยร่วมกับผู้นำชุมชนจัดส่ง น้ำดื่ม–ของใช้จำเป็น ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที
ในส่วนของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ยังคงติดต่อสื่อสารได้อย่างไม่สะดุด มอบเน็ตฟรีและขยายวันใช้งานทั้งลูกค้าแบบเติมเงินและรายเดือน และเร่งเสริมสัญญาณมือถือ–อินเทอร์เน็ตบ้านในทุกจุดเสี่ยงน้ำท่วม และได้จัดทีมวิศวกรลงพื้นที่ อ.ทุ่งสง และจุดสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบสถานีฐาน เส้นทางสายไฟเบอร์ และซ่อมบำรุงโครงข่ายสื่อสารตามแผนฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารได้ต่อเนื่อง เสริมกำลังด้วยรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (COW) เพิ่มการเฝ้าระวังโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยและภาครัฐในพื้นที่น้ำท่วม
นอกจากนี้ ซีพีอาสายังผนึกกำลังร่วมกับ กรมประมง จังหวัดสงขลา เตรียมเดำเนินการเปิด “โรงครัวฮาลาล” เพื่อประกอบอาหารพร้อมรับประทาน โดยตั้งโรงครัว ณ ศูนย์ NICA เก้าเส้ง กรมประมง เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และทั่วถึงที่สุด
ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ภาคใต้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เครือซีพี บริษัทในเครือ และซีพีอาสาทุกคนพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู และส่งต่อพลังใจให้ทุกพื้นที่ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน