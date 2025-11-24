ศอ.บต.จัดตั้งครัวกลางเร่งประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ยะลา - เลขาฯ ศอ.บต. สั่งการจัดตั้งครัวกลาง บูรณาการองค์กรภาคประชาสังคม ประกอบอาหารปรุงสุก แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
วันนี้ (24 พ.ย.) นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สั่งการให้จัดตั้งครัวกลาง เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม และจิตอาสา เข้าร่วม
สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ มีผู้แทนจาก ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ กระจายกันนำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยยังพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย บ้านลำเปา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 215 กล่อง, ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จำนวน 150 กล่อง ตำบลลูโบะยือไร อำเภอมายอ จำนวน 150 กล่อง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 150 กล่อง และพื้นที่จังหวัดยะลา ได้แก่ชุมชนตลาดเก่า ต.สะเตง และชุมชนตือเบาะ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จ.ยะลา จำนวน 150 กล่อง รวมถึงพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส 400 กล่อง อำเภอยี่งอ จำนวน 200 กล่อง อำเภอบาเจาะ จำนวน 200 กล่อง และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 200 กล่อง รวมทั้งหมด 1,815 กล่อง
ทั้งนี้การจัดตั้งครัวกลางในแต่ละพื้นที่ มีทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพ ร่วมด้วยช่วยกันชายแดนได้ (ครัวเคลื่อนที่) ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา หมู่ที่ 13 บ้านลำเปา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (ครัวเคลื่อนที่) จัดตั้งระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2568 ชุมชนตลาดเก่า ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล จัดตั้งระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2568 และโรงอาหารคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2568