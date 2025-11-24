xs
xsm
sm
md
lg

ออกดอกบานสะพรั่ง “พลับพลึงธาร” ราชินีแห่งสายน้ำ ที่คลองตาเษม อ.คุระบุรี พังงา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา - หนึ่งเดียวในโลก “พลับพลึงธาร” ราชินีแห่งสายน้ำ ออกดอกบานสะพรั่ง ที่คลองตาเษม อ.คุระบุรี จ.พังงา รอให้ทุกคนไปชื่นชมความสวยงามแล้ว


นายเกษม จักรพงษ์ หรือ ตาเษม เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา พร้อมด้วย เพื่อนบ้าน นำผู้สื่อข่าวเข้าเที่ยวชมดอกพลับพลึงธาร ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งสายน้ำ” พื้นน้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เป็นพืชประจำถิ่นของ อ.คุระบุรี จ.พังงา และ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ที่พลับพลึงธารกำลังชูช่อดอกบานสะพรั่งอยู่ในลำคลองตาเษม ภายในสวนปาล์มน้ำมันระยะทางยาวกว่า 500 เมตร ซึ่งตาเษมได้ลงมือตัดหญ้า ปรับพื้นที่ติดป้ายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและคนที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวชมความงาม


“สวนตาเษม” เป็นจุดชมดอกพลับพลึงธารอีกจุดหนึ่งใน อ.คุระบุรี ซี่งอยู่ในลำคลองขนาดใหญ่กว่าสวนตาเลื่อน มีสายน้ำเย็นไหลใสสะอาด บริเวณริมลำคลองมีป่าไผ่และต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ทำให้ต้นและดอกพลับพลึงธารจะมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากกว่าในสวนตาเลื่อน


นายเกษม จักรพงษ์ และ นางศิริพร จักรพงษ์ (ภรรยา) กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกพลับพลึงธารเริ่มออกดอกบานสะพรั่งเต็มลำคลอง ซึ่งปีนี้ระดับน้ำในลำคลองมากเป็นพิเศษ ทำให้ดอกพลับพรึงธารบานมาแล้ว 3 รอบ และคาดว่าจะบานไปถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้า จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมได้ฟรี

โดยจุดชมพลับพลึงธารคลองตาเษม จะมีดอกพลับพลึงธารอยู่เต็มลำคลองที่คดเคี้ยวในสวนปาล์มน้ำมันระยะทางยาวกว่า 500 เมตร โดยตาเษมได้อนุรักษ์พลับพลึงธารมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทั้งไม่ทำการเกษตรอะไรที่จะกระทบต่อพลับพลึงธาร เฝ้าระวังคนที่จะมาขุดหัวพลับพลึงธารไปขาย และยังได้เก็บเมล็ดไปขายพันธุ์ยังลำคลองอื่นๆด้วย ทางครอบครัวรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนในการดูแลอนุรักษ์ของดีประจำ อ.คุระบุรีให้อยู่คู่กับลำคลองตลอดไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 061-2065250,086-2758284


พลับพลึงธาร หรือ ช้องนางคลี่ หรือ หอมน้ำ Crinum thaiunum เป็นพืชน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่มีการกระจายพันธุ์ใน จ.พังงา และ จ.ระนอง ซึ่งพบว่ามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการขุดลอกคลอง และจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น รวมถึงการลักลอบขุดเอาออกไปจากพื้นที่ จนกระทั่งคณะทำงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เห็นชอบจัดสถานภาพพลับพลึงธารเข้าบัญชีพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเมื่อปี 2554 ลักษณะทั่วไปของพลับพรึงธาร ลำต้นเป็นลำต้นใต้ดิน จะมีความสูงเตี้ยขึ้นอยู่กับความตื้นลึกของน้ำ ใบมีสีเขียวอ่อน ใบเป็นลักษณะแถบยาวปลายใบเรียวแหลมลอยพริ้วตามสายน้ำ 

ดอกเป็นประเภทดอกสมบูรณ์เพศที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ 7-9 ดอก กลีบดอกมีสีขาวลักษณะรูปหอก มีเกสรสีแดง อับเรณูสีเหลืองอ่อน มีระยะเวลาการออกดอกเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยระยะเวลาของการออกดอกเกิดขึ้นจำนวนมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พลับพลึงธารมีผลที่มีเปลือกอ่อนนุ่มหุ้มด้านนอก ผลมีสีแดง ภายในมีเมล็ดสีแดง



ออกดอกบานสะพรั่ง “พลับพลึงธาร” ราชินีแห่งสายน้ำ ที่คลองตาเษม อ.คุระบุรี พังงา
ออกดอกบานสะพรั่ง “พลับพลึงธาร” ราชินีแห่งสายน้ำ ที่คลองตาเษม อ.คุระบุรี พังงา
ออกดอกบานสะพรั่ง “พลับพลึงธาร” ราชินีแห่งสายน้ำ ที่คลองตาเษม อ.คุระบุรี พังงา
ออกดอกบานสะพรั่ง “พลับพลึงธาร” ราชินีแห่งสายน้ำ ที่คลองตาเษม อ.คุระบุรี พังงา
ออกดอกบานสะพรั่ง “พลับพลึงธาร” ราชินีแห่งสายน้ำ ที่คลองตาเษม อ.คุระบุรี พังงา
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น