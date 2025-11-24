ออกดอกบานสะพรั่ง “พลับพลึงธาร” ราชินีแห่งสายน้ำ ที่คลองตาเษม อ.คุระบุรี พังงา

พังงา - หนึ่งเดียวในโลก “พลับพลึงธาร” ราชินีแห่งสายน้ำ ออกดอกบานสะพรั่ง ที่คลองตาเษม อ.คุระบุรี จ.พังงา รอให้ทุกคนไปชื่นชมความสวยงามแล้ว
นายเกษม จักรพงษ์ หรือ ตาเษม เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา พร้อมด้วย เพื่อนบ้าน นำผู้สื่อข่าวเข้าเที่ยวชมดอกพลับพลึงธาร ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งสายน้ำ” พื้นน้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เป็นพืชประจำถิ่นของ อ.คุระบุรี จ.พังงา และ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ที่พลับพลึงธารกำลังชูช่อดอกบานสะพรั่งอยู่ในลำคลองตาเษม ภายในสวนปาล์มน้ำมันระยะทางยาวกว่า 500 เมตร ซึ่งตาเษมได้ลงมือตัดหญ้า ปรับพื้นที่ติดป้ายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและคนที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวชมความงาม
“สวนตาเษม” เป็นจุดชมดอกพลับพลึงธารอีกจุดหนึ่งใน อ.คุระบุรี ซี่งอยู่ในลำคลองขนาดใหญ่กว่าสวนตาเลื่อน มีสายน้ำเย็นไหลใสสะอาด บริเวณริมลำคลองมีป่าไผ่และต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ทำให้ต้นและดอกพลับพลึงธารจะมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์มากกว่าในสวนตาเลื่อน
นายเกษม จักรพงษ์ และ นางศิริพร จักรพงษ์ (ภรรยา) กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกพลับพลึงธารเริ่มออกดอกบานสะพรั่งเต็มลำคลอง ซึ่งปีนี้ระดับน้ำในลำคลองมากเป็นพิเศษ ทำให้ดอกพลับพรึงธารบานมาแล้ว 3 รอบ และคาดว่าจะบานไปถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้า จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมได้ฟรี
โดยจุดชมพลับพลึงธารคลองตาเษม จะมีดอกพลับพลึงธารอยู่เต็มลำคลองที่คดเคี้ยวในสวนปาล์มน้ำมันระยะทางยาวกว่า 500 เมตร โดยตาเษมได้อนุรักษ์พลับพลึงธารมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทั้งไม่ทำการเกษตรอะไรที่จะกระทบต่อพลับพลึงธาร เฝ้าระวังคนที่จะมาขุดหัวพลับพลึงธารไปขาย และยังได้เก็บเมล็ดไปขายพันธุ์ยังลำคลองอื่นๆด้วย ทางครอบครัวรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนในการดูแลอนุรักษ์ของดีประจำ อ.คุระบุรีให้อยู่คู่กับลำคลองตลอดไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 061-2065250,086-2758284
พลับพลึงธาร หรือ ช้องนางคลี่ หรือ หอมน้ำ Crinum thaiunum เป็นพืชน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่มีการกระจายพันธุ์ใน จ.พังงา และ จ.ระนอง ซึ่งพบว่ามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการขุดลอกคลอง และจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น รวมถึงการลักลอบขุดเอาออกไปจากพื้นที่ จนกระทั่งคณะทำงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เห็นชอบจัดสถานภาพพลับพลึงธารเข้าบัญชีพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเมื่อปี 2554 ลักษณะทั่วไปของพลับพรึงธาร ลำต้นเป็นลำต้นใต้ดิน จะมีความสูงเตี้ยขึ้นอยู่กับความตื้นลึกของน้ำ ใบมีสีเขียวอ่อน ใบเป็นลักษณะแถบยาวปลายใบเรียวแหลมลอยพริ้วตามสายน้ำ
ดอกเป็นประเภทดอกสมบูรณ์เพศที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ 7-9 ดอก กลีบดอกมีสีขาวลักษณะรูปหอก มีเกสรสีแดง อับเรณูสีเหลืองอ่อน มีระยะเวลาการออกดอกเกิดขึ้นตลอดทั้งปี โดยระยะเวลาของการออกดอกเกิดขึ้นจำนวนมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พลับพลึงธารมีผลที่มีเปลือกอ่อนนุ่มหุ้มด้านนอก ผลมีสีแดง ภายในมีเมล็ดสีแดง