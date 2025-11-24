สั่งตามล่าตัว นักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ เอาริสแบนด์ ให้เต่ากิน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ เอาริสแบนด์ ให้เต่ากิน ขณะลงไปดำน้ำที่เกาะสิมิลัน อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งล่าหาตัว มาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมมอบรางวัลคนแจ้งเบาะแส! สั่งเ เพิ่มความข้มงวด เว้นระยะห่าง นทท.กับสัตว์ทะเล
จากกรณี เมื่อเวลา 07.22 น. ของที่ 22 พ.ย. 68 ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้รับแจ้งผ่านทางข้อความเพจเฟซบุ๊ก จากนักท่องเที่ยวรายหนึ่ง ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ว่า ขณะที่กำลังดำน้ำตื้น (Snorkeling) บริเวณเกาะห้า เกาะหก ได้บันทึกภาพวิดีโอใต้น้ำ พบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรา ยหนึ่งกำลังยื่นสายรัดข้อมือ(wristband)ให้เต่าทะเลกิน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อสัตว์ทะเลหายาก
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน รายงานว่า ฝ่ายวิชาการและนันทนาการ ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการดำน้ำ เข้าดำเนินการเพื่อติดตามช่วยเหลือเต่าทะเลทันที โดยได้มีการวางแผนร่วมกับสัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต เพื่อตามหาและให้ความช่วยเหลือเต่าตัวดังกล่าว พร้อมทั้งจดบันทึกอัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวตน
ต่อมาเวลาประมาณ 15.19 น. ชุดปฏิบัติการดำน้ำสามารถค้นพบเต่าทะเลตัวดังกล่าวบริเวณเกาะห้าเกาะหก แล ะได้นำเต่าขึ้นเรือมายังท่าเรือทับละมุ เพื่อส่งต่อให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ทำการวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป
ในส่วนของการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนั้น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ประสานไปยังบริษัทนำเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอหลักฐานมาทำการวิเคราะห์และสืบหาตัวนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามหลังมีข่าวและมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวออกไป นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการ ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการสืบหาตัวนักท่องเที่ยว ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเร่งด่วน พร้อมประกาศให้รางวัลแก่ผู้พบเห็นหรือมีเบาะแสแจ้งข้อมูลเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้
นอกจากนั้นยังได้สั่งให้เข้มงวดการเว้นระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับสัตว์ทะล เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับสัตว์ และนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ประกอบการ จะต้องปฏิบัติ ตามมาตรการและข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หรือ ที่อื่นๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติและทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานฯ อีกต่อไป
ทั้งนี้หากมีเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำผิดดังกล่าว โปรดแจ้งให้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันทราบทันที โดยจะมีรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย