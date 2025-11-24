จนท.กู้ภัยเข้าช่วยทำคลอดแม่ชาวเมียนมาหลังเจอน้ำท่วมไม่สามารถออกจากบ้านได้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ้ง เข้าช่วยเหลือทำคลอดแม่ชาวเมียนมาติดน้ำท่วม โดยปลอดภัยทั้งแม่และลูกก่อนนำตัวส่ง รพ.สงขลานครินทร์ ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมยังน่าเป็นห่วง
วันนี้ (24 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.หาดใหญ่ ยังคงมีฝนตกหนัดตลอดทั้งคืนและมีน้ำจาก อ.สะเดา มาสมทบ มีระดับน้ำสูงขึ้น ชาวบ้านบางจุดยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือหรือเอาอาหารไปแจกจ่ายได้ ทุกหน่วยงานระดับกำลังเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำท่วมสูง เช่น ชุมชนเเขต 8 ชุมชนโชคสมาน ย่านชุมชน หาดใหญ่ใน บางแฟบ และเทศาพัฒนา
ขณะเดียวกันมีรายงานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ้ง ได้เข้าช่วยทำคลอดหญิงชาวเมียนมารายหนึ่ง ภายในบ้านหลังหนึ่งบริเวณถนนคึกฤทธิ์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีน้ำสูงประมาณ 50 ซม. และสามารถคลอดบุตรเป็นเพศชายได้อย่างปลอดภัย ก่อนนำตัวทั้งแม่และลูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ขณะที่ในพื้นที่ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อคืนที่ผ่านมามีน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านต่างพยายามช่วยกันขนของหนี โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่มีอยู่ในชุมชนจำนวนหลายราย ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เจ้าหน้าที่พยายาม เข้าช่วยเหลือ โดยมี พล.ต.ต.พหล เกตุแก้ว ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ได้สั่งการให้ ตชด.ในพื้นที่อำเภอนาทวี เร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ทั้งขนของและย้ายผู้คน