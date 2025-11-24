นายก อบจ.สงขลาย้ำทีมงานทำงาน 24 ชั่วโมงเร่งกู้สถานการณ์น้ำท่วม

นายก อบจ.สงขลา ยันส่งเครื่องจักรลุยทุกพื้นที่ ประสาน ส.จ.-ท้องถิ่น บูรณาการทำครัวให้ผู้ประสบภัย เน้นย้ำระบบการทำงานต้องผ่านกลไกในพื้นที่ ป้องกันความวุ่นวาย เร่งถกผู้ว่าฯ หาดใหญ่ วางแผนแก้ปัญหาเฉพาะจุด
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ได้ยืนยันถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยระบุว่าเครื่องจักรและแผนปฏิบัติการของ อบจ. กำลังทำงานอยู่ในทุกพื้นที่ตามที่สมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) ได้ร้องขอมา การปฏิบัติงานของ ส.อบจ. ทุกคนเป็นไปอย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีการลงพื้นที่ติดตามสาเหตุของปัญหา เช่น ทำไมถึงเกิดน้ำท่วม ทำไมน้ำถึงไหลไม่คล่อง หรือทำไมน้ำถึงเจิ่งนอง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
สิ่งสำคัญในการทำงานคือการบูรณาการและการมีระบบ นายก อบจ. ยืนยันว่า ส.อบจ. ได้ประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล ซึ่งการบูรณาการนี้ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อบจ. ได้มีการตั้งโรงครัวที่ อบจ. โดยจะมอบหมายให้ ส.อบจ. และทีมงานในแต่ละพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและจัดส่งความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มเป้าหมาย
สำหรับการบริหารจัดการในระยะต่อไป นายก อบจ. มีกำหนดเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และจะมีการประชุมร่วมกับ ส.อบจ. ในเขตหาดใหญ่ทั้ง 10 คน เพื่อวางแผนและสั่งการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ เนื่องจากปัญหาและความรุนแรงในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการสร้างระบบการทำงานที่ชัดเจน โดยให้การช่วยเหลือและการบริหารจัดการทุกอย่างต้องผ่าน ส.อบจ. ซึ่งเป็นตัวแทนและกลไกสำคัญในพื้นที่ เพื่อป้องกันความวุ่นวายและความสับสน และทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นายก อบจ. สงขลา ได้กล่าวให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวสงขลาทุกคน โดยชี้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำฝนที่แน่นอนได้ คือการเตรียมการ การบริหารจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว มีการพูดคุยกัน และการปฏิบัติการที่เป็นจริง ซึ่งจะช่วยลดทอนให้ปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาเล็ก หรือช่วยให้ความเสียหายที่หนักเบาบางลงได้