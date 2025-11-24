สะเดาวิกฤติหนัก! น้ำท่วมไม่แพ้หาดใหญ่เร่งช่วยเหลือชาวบ้านติดค้าง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - น้ำท่วม อ.สะเดาวิกฤติหนัก ชาวบ้านติดค้างอยู่ตามบ้านจำนวนมาก ขาดแคลนเรือยนต์ที่จะเข้าไปช่วย หวั่นมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลไป อ.หาดใหญ่ ซ้ำน้ำที่ท่วมอยู่เพิ่มสูงขึ้นไปอีก
วันนี้ (24 พ.ย.) สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.สงขลายังคงคงวิกฤติหนักนอกเหนือจากพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ยังมีที่อ.สะเดา ก็เข้าขั้นวิกฤติเช่นกัน น้ำท่วมเต็มพื้นที่ทั้ง 9 ตำบล แม้แต่วัดเขารูปช้าง ที่ ต.ปาดังเบซาร์ ซึ่งไม่เคยท่วม ครั้งนี้ก็ไม่รอด
และขณะนี้ ปัญหาใหญ่คือขาดแคลนเรือยนต์ที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ตามหมู่บ้านที่ยังเข้าไม่ถึงอีกเป็นจำนวนมาก โดยกำลังทหารจาก ร้อย ร.5021 ตชด.437 และฝ่ายปกครองอำเภอสะเดาพยายามเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่เท่าที่จะเข้าไปถึง บางจุดต้องใช้เชือกผูกเพื่อนำชาวบ้านออกมาท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวและอันตรายมาก
อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ น้ำจาก อ.สะเดา ซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ซึ่งจะยิ่งทำให้ระดับน้ำที่ท่วมในเมืองหาดใหญ่เพิ่มสูงขึ้นไปอีก