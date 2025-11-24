ไม่รอด! รวบจีนเทา แตกทัพจากกัมพูชา เข้ามาแอบค้ายาเสพติด ยึดของกลางยาอี เห็ดขี้ควายอื้อ

สุราษฎร์ธานี - ท้าทายระบบ สุดท้ายไม่รอด เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง บุก รวบหนุ่มจีน !สุดอึ้ง พบของกลาง ยาอี เห็ดขี้ควาย จำนวนมาก ลักลอบขายให้นักท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน พบเป็นกลุ่มแก๊งจีนเทา ที่แตกทัพหนีตาย จากการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ จากกัมพูชา
วันนี้ ( 24 พ.ย. 2568) พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ที่เน้นย้ำให้สถานีตำรวจท่องเที่ยวทุกพื้น ที่กวดขันพฤติกรรมชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในช่วงฤดูท่องเที่ยว ช่วงไฮซีซั่น จึงได้มอบหมายสั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม บูรณาการร่วม ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายไพสิฐ ทองเจิม ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะพะงัน พ.ต.อ.อภิชาต จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน พ.ต.ท.หญิง สงวนทรัพย์ ลาภสนอง สว.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี นำโดย พ.ต.ต.อภิภัทร เพชรรักษ์ สวป.สภ.เกาะพะงัน ร.ต.อ.สิริวัฒน์ สมหวัง รอง สว.ตม.จว.สุราษฏร์ธานี
สนธิกำลังเข้าจับกุม นายหยุนหลง ชาวจีน อายุ 40 ปี ที่บ้านพักไม่มีบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจท่องเที่ยว ได้สืบทราบว่า มีบุคคลสัญชาติจีน แอบลักลอบเข้าประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย และ มีพฤติกรรมลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยว จึงได้เฝ้าติดตามพฤติกรรม สังเกตการณ์ จนพบบุคคลต้องสงสัย เดินเข้าออกที่บ้านพักดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และ พูดคุยกับชายลักษณะคล้ายคนจีน ที่สวมเสื้อยืดสีดำ ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องด้วยกัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ได้วางแผนร่วมกับ ตม.และกำลังเจ้าหน้าที่ ได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ เมื่อนายหยุนหลง เห็นเจ้าหน้าที่ เกิดตกใจ พยายามวิ่งหลบหนี และ ปิดประตูบ้านพักไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าแต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตาม และ เข้าควบคุมตัวไว้ได้ในทันที จากการตรวจสอบ และ ตรวจค้นห้องพักของ นายหยุนหลง เจ้าหน้าที่แทบอึ้ง พบยาเสพติดจำนวนมาก และ ยังอุปกรณ์การเสพยาวางอยู่บนโต๊ะกลางบ้าน
นอกจากนั้นยังพบ ยาอี (Ecstasy) (ประเภท 1) จำนวน 96 เม็ด MDMA (ประเภท 1) น้ำหนักเฉพาะยา 4.8 กรัม เห็ดขี้ควาย (ประเภท 5) จำนวน 285.2 กรัม และ ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ (LSD) อุปกรณ์การเสพ จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมควบคุมตัว นายหยุนหลง ไปสอบปากคำที่ หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน
ในเบื้องต้น จากการสอบสวน นายหยุนหลง ให้การยอมรับ ว่า ตน ได้ลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย โดยจ่ายเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับชาย “ชาวกัมพูชา” ไม่ทราบชื่อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลักลอบข้ามแดน และ ยอมรับว่าได้สั่งซื้อยาเสพติดทั้งหมด มาจากชายชาวรัสเซีย ผ่านแอปพลิเคชัน TELEGRAM โดยสั่งมาในปริมาณมากเพื่อนำมาแบ่งจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จุงได้ แจ้งข้อกล่าวหา นายหยุนหลง พู่ Mr.Yunlong Pu หนุ่มจีนรายนี้ จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) และประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจาย มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (LSD และ MDMA) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย ซ่อนเร้น จำหน่าย พาเอาไปเสีย ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ได้นำตัว นายหยุนหลง พร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 กล่าวว่า สำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเฝ้าติดตาม พฤติกรรมกลุ่มชาวต่างชาติเป้าหมายชาวจีน เข้ามาอยู่ในพื้นที่ เกาะพะงัน จนทราบว่า มีชาวจีนหลบหนีการกวาดล้าง กลุ่ม สแกมเมอร์จากประเทศกัมพูชา หลบหนีเข้ามาแอบพักอาศัย ในพื้นที่ ตำรวจท่องเที่ยว เฝ้าติดตาม สืบสวนจนแน่ชัด บุคคลดังกล่าวได้หลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่ และรายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ จึงสั่งการ ให้วางแผน เข้าจับกุม ตัวได้ในครั้งนี้ พร้อม ยาเสพติดจำนวนมาก ซึ่งผู้ต้องหา รับสารภาพว่าตนเอง รับยาจากชาวต่างชาติ รัสเซียจริง นำมาขาย เพื่อนำเงิน มาใช้จ่าย เนื่องจากตนเอง หลบหนีเข้าเมือง เข้ามาแอบในประเทศไทย