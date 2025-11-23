อ.ย่านตาขาวยังอ่วมหลายชุมชนริมคลองยังมีน้ำท่วมสูง

ตรัง - เขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว จ.ตรัง ยังมีน้ำท่วมรุนแรง โดยเฉพาะภายในชุมชนตามตรอกซอกซอยริมคลอง ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ และบางจุดน้ำยังสูงถึง 1 เมตร ทำให้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ
วันนี้ (23 พ.ย.) เขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจของอำเภอย่านตาขาว ยังคงเป็นชุมชนใหญ่ของจังหวัดตรังที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากสภาพพื้นที่ที่เป็นจุดรองรับมวลน้ำจำนวนมาก ที่ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ลงสู่คลองลำชาน คลองลำพิกุล และคลองย่านตาขาว จนเข้าท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว อย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ทั้งที่พื้นที่นี้ไม่ได้เกิดน้ำท่วมรุนแรงแบบนี้มานานประมาณ 15 ปีแล้ว หลังจากที่ได้มีการก่อสร้างคลองเพื่อผันน้ำระบายลงสู่ทะเลอันดามัน
อย่างไรก็ ล่าสุดแม้บริเวณถนนสายหลัก อย่างถนนตรัง-สตูล จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงบ้างแล้ว แต่ภายในชุมชนตามตรอกซอกซอยริมคลองย่านตาขาว บริเวณหลังตลาดสดย่านตาขาว ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ และมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ บางจุดยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงมากถึง 1 เมตร จนส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือน ซึ่งบางส่วนได้อพยพมาอยู่ในที่สูง แต่บางส่วนยังติดค้างอยู่บนบ้าน 2 ชั้น และออกมายังพื้นที่ภายนอกไม่ได้ จนขาดแคลนอาหาร น้ำ และสิ่งของจำเป็น ทำให้หลายหน่วยงานต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือส่งเสบียง
นอกจากนั้น นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ก็ได้นำทีมงานนั่งเรือและลงเดินฝ่ากระแสน้ำไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อแจกจ่ายอาหาร น้ำ และสิ่งของจำเป็นให้กับชาวบ้าน ที่เริ่มเดือดร้อนกันมากขึ้น เพราะต้องเจอกับสภาพน้ำท่วมรุนแรงเป็นวันที่ 2 แล้ว เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลย่าวตาขาว มีทั้งพื้นที่ที่เป็นร้านค้า อาคารพาณิชย์ และบ้านเรือน จึงมีผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ที่สำคัญคือ เป็นจุดเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตรังฝั่งทิศใต้
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2568 ล่าสุดมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 9 อำเภอ ยกเว้นเพียงอำเภอเดียวคือ อำเภอหาดสำราญ รวมพื้นที่ประสบภัย 52 ตำบล 220 หมู่บ้าน 7 เทศบาล 19 ชุมชน 9,117 ครัวเรือน