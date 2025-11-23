ฝนกระหน่ำยะลาทำถนนข้ามสะพานทรุดตัวจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก

ยะลา - ฝนกระหน่ำยะลาจนทำให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก ส่งผลถให้นนข้ามสะพานทรุดตัวในพื้นที่รอยต่อ ต.ตะโละหะลอ – ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
วันนี้ (23 พ.ย.) จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 พ.ย. 2568 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้าง ล่าสุดในพื้นที่ อ.รามัน ระดับน้ำแม่น้ำสายบุรีได้ล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน ถนน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน ขณะเดียวกันได้รับรายงานพื้นที่รอยต่อตำบลตะโละหะลอ – ตำบลจะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา ที่บริเวณคอสะพานคลองมาแจ ถนนเกิดการทรุดจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ทำให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้ โดยขณะนี้ จนท.แขวงทางหลวงยะลาได้ทำการปิดเส้นทางการจราจร พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว
สำหรับถนนข้ามสะพานเส้นดังกล่าว ในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนัก ส่งผลให้ถนนเกิดการทรุดตัวจากแรงดันของกระแสน้ำ โดยทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงยะลาจะได้เตรียมทำแผนในการของบประมาณจากกรมทางหลวง เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้ประชาชนสามารถสัญจรได้
ด้าน นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอรามัน พร้อมด้วย นายสมเทพ บุญกว้าง แขวงทางหลวงยะลา และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงยะลา ได้ลงพื้นที่เข้าสำรวจความเสียหาย และได้มีการปิดป้ายบอกเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นในการสัญจรแทน