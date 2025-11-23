ลมหัวด้วนพัดถล่มควนขนุน หลังคาบ้านปลิวเสียหายกว่า 30 หลัง

พัทลุง – เกิดเหตุลมหัวด้วนพัดถล่มในพื้นที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนและหลังคาปลิวหายไปกว่า 30 หลังคาเรือน โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (23 พ.ย.) ได้เกิดลมกระโชกแรงหรือชาวบ้านเรียกว่าลมหัวด้วน ได้พัดถล่มในพื้นที่อำเภอควนขนุน จ.พัทลุง โดยเฉพาะบริเวณ หมู่ 11 ต.โตนดด้วน ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนน และบางต้นล้มเฉียดบ้านเรือนประชาชน สร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุ นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ส.ส.เขต 2 พัทลุง หรือ ส.ส.เดี่ยว ได้รีบลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องที่และจิตอาสา เพื่อเคลียร์เส้นทางโดยการช่วยตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน พร้อมตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากการสำรวจพบว่าบ้านเรือนหลายหลังมีความเสียหาย โดยเฉพาะหลังคาบ้านปลิวหลุดหายไปกว่า 30 ครอบครัว รวมถึงบริเวณสวนเกษตรของชาวบ้านมีต้นไม้ขนาดใหญ่และพืชผลได้รับความเสียหายจำนวนมาก
นางสุจินดา ด้วงซัง อายุ 49 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะเกิดเหตุมีฝนโปรยลงมาเล็กน้อย ตามมาด้วยลมกระโชกอย่างรุนแรง ขณะเธอนั่งอยู่หน้าบ้านก็ได้ยินเสียงต้นไม้ล้มลงอย่างแรงข้างบ้าน ทำให้ตกใจและรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงเทศบาลตำบลโตนดด้วนให้เข้ามาช่วยเหลือทันที
ขณะนี้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนต่อไป