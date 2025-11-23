เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลในโรงน้ำแข็งเขตเทศบาลนครตรัง

ตรัง - เทศบาลนครตรังรับแจ้งเหตุแอมโมเนียรั่วไหลเล็กน้อย ภายในโรงน้ำแข็ง ซ.13 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว พบประชาชน 2 ราย มีอาการระคายเคือง เบื้องต้นอาการปลอดภัยดี
วันนี้ (23 พ.ย.) นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครตรัง เข้าตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุแอมโมเนียรั่วไหลบริเวณซอย 13 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่ทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่า เป็นเหตุจากฝาถังบรรจุแอมโมเนียชำรุดภายในสถานประกอบการผลิตน้ำแข็ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถจำกัดวงของการรั่วไหลได้ทันที
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 2 ราย มีอาการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจจากการสูดดมสารแอมโมเนีย เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวนำส่งโรงพยาบาลตรัง เพื่อรับการดูแลอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นอาการปลอดภัยดี
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครตรัง ได้ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพิ่มเติม และยืนยันว่าไม่มีการรั่วไหลเพิ่มเติมแล้ว พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่